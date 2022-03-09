Başkan Böcek, Antalyalı kadın muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Böcek, Antalyalı kadın muhtarlarla buluştu

09.03.2022 14:08
Başkan Böcek, Antalyalı kadın muhtarlarla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Antalya'da görev yapan kadın muhtarlarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Antalya'da görev yapan kadın muhtarlarla buluştu. Muhtar kadınların gününü kutlayan Başkan Böcek, "Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Antalya'da görev yapan kadın muhtarla kahvaltıda bir araya geldi. Kadın muhtarların 8 Mart'ta Ankara programları nedeniyle buluşmayı 9 Mart'ta yaptıklarını belirten Başkan Böcek, çalışma arkadaşlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Birlikte güçlüyüz"

Muhtarların kadınlar gününü kutlayan Başkan Böcek, " Sizlerle sohbet etmeyi, dertleşmeyi özledik. Sizler Antalya'mızın çiçeklerisiniz, gururusunuz. Kadınların, her alanda siyasette, ticarette, muhtarlıkta, yöneticilik kadrosunda olmaları mutluluk vericidir. Benim yönetim kadromda daire başkanlarım, şube müdürlerimin çoğu kadındır. Antalya'mız için gece gündüz demeden çalışan kıymetli kadın muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Hep birlikte aynı azim ve kararlılıkla, sağlıklı güzel günler de buluşmak dileğiyle, dünya kadınlar gününüzü de kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Kadın erkek hep birlikte güçlüyüz" dedi.

"Yurtta sulh cihanda sulh"

Başkan Böcek, Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili de iki ülkeden turist ağırladıklarını belirterek, turizm ve ticaret anlamında yaşanılabilecek sıkıntılara dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü hatırlatan Başkan Böcek, 'Biz barış istiyoruz. Savaşa hayır diyoruz. Bununla birlikte Kadına şiddete de hayır diyoruz ' diyerek barışa vurgu yaptı. - ANTALYA

Başkan Böcek, Antalyalı kadın muhtarlarla buluştu
Başkan Böcek, Antalyalı kadın muhtarlarla buluştu
Başkan Böcek, Antalyalı kadın muhtarlarla buluştu
Başkan Böcek, Antalyalı kadın muhtarlarla buluştu

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Muhittin Böcek, Antalya, Emekçi, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Böcek, Antalyalı kadın muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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