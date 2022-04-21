Başkan Böcek büyükelçi ve konsolosları ağırladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Norveç, Finlandiya, Danimarka ve İsveç Büyükelçilerini, Antalya Fahri Konsolosları ile birlikte kabul etti. Başkan Muhittin Böcek de özellikle çevre, kadın, gençlik ve eğitim gibi konular başta olmak üzere sosyal ve kültürel anlamda işbirliği projelerine hazır olduklarını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İskandinav Ülkeleri Konsoloslarının bir araya geleceği seminer için Antalya'da bulunan Norveç, Finlandiya, Danimarka ve İsveç Büyükelçilerini makamında kabul etti. Ziyarete, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Norveç Antalya Fahri Konsolosu Burak Tonbul, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, Finlandiya Antalya Fahri Konsolosu Koray Turan, Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Danimarka Antalya Fahri Konsolosu Ozan Ünal ile İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström ve İsveç Antalya Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş katıldı. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz, Lokman Atasoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz'de hazır bulundu.

"İşbirliğine hazırız mesajı"

Büyükelçileri ve fahri konsolosların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, misafirlerine Antalya hakkında bilgi verdi. Antalya'nın turizmdeki yeri ve potansiyelini anlatan Başkan Böcek, "Sizlerle beraber hem uluslararası işbirliği hem de sosyal, kültürel anlamda yapacağımız birçok çalışma yapmayı arzu ederiz. Özellikle çevre, kadın, gençlik, eğitim gibi buna benzer sosyal projelere destek anlamında çalışmalarınızı biliyoruz. İşbirliği anlamında yapılabilecek sosyal projelerle ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve çalışma arkadaşlarım her zaman göreve ve işbirliğine hazırız" dedi.

"İşbirliğinden çok memnunuz"

Büyükelçiler adına konuşan Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg de Antalya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Antalya'da Nordic ülkelerden oldukça yoğun bir ziyaretçi ilgisi olduğunu belirten Büyükelçi Skjonsberg, "Bugün ve yarın Antalya'da büyük bir seminer organize ediliyor. Nordic ülkelerinin konsolosları ve büyükelçilikleriyle beraber 90 kişi katılım gösterecek. 30 kişi kadar da turizm acentaları olsun bizim ülkemizle işbirliği yapan ve yerel yönetimlerden de kişiler katılacak. Son 2 yıldır covitten dolayı etkinlik yapamıyorduk. Yeniden böyle sizlerle, kendi ekibimizle acentalarla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bu yıl başkanlığı Norveç olarak biz yapıyoruz. Belediyemizle olan işbirliğimizden de oldukça memnun olduğumuzu belirtmek isteriz" diye konuştu.

"Belediyenin çevre çalışmaları anlatıldı"

Daha önce de düzenlenen seminerlere katılmak için Antalya'ya gelen Danimarka, Finlandiya ve İsveç Büyükelçileri Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette hazır bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da "Antalya'yı iklim krizine nasıl hazırlıyorsunuz" sorusu üzerine çevre ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Atasoy, yapılan çalışmaları kısaca özetleyerek, hem denizlerin korunması, hem de çevre bilincinin arttırılması konusunda yapılan çalışmalar nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim dostu kuruluş belgesi almaya hak kazanan tek belediye ve tek kamu kuruluşu olduğunu söyledi. - ANTALYA