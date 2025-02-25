Başkan Böcek, Finike'deki İhtiyaçları Belirlemek İçin Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Başkan Böcek, Finike'deki İhtiyaçları Belirlemek İçin Ziyaretlerde Bulundu

Başkan Böcek, Finike\'deki İhtiyaçları Belirlemek İçin Ziyaretlerde Bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike ilçesini ziyaret ederek, 26 mahallenin ihtiyaçlarını belirlediklerini ve bu doğrultuda projeler hayata geçireceklerini açıkladı. Başkan Böcek, yerel yönetimle iş birliği içinde çalışmalara hız vereceklerini vurguladı.

25.02.2025 17:54  Güncelleme: 18:01
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılara en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürürken, ihtiyaç ve talepleri belirlemek üzere de ilçe ziyaretleri gerçekleştiriyor. Finike ilçesini ziyaret eden Başkan Böcek, Finike'nin 26 mahallesinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike'de ilk olarak CHP Finike İlçe Örgütünü ziyaret etti. Başkan Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte CHP Finike İlçe Başkanı Uygar Çarban, CHP Finike Gençlik Kolları Başkanı Semih Alpaslan, CHP Finike Kadın Kolları Başkanı Dilek Geyikçi ve partililerle bir araya geldi. Finikeli vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, Finike'nin 26 mahallesinde yapılması gereken bütün çalışmaları 4 yıllık süreçte tamamlayacaklarını söyledi.

Başkan Böcek, daha sonra Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi makamında ziyaret etti. Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile 5 yıllık başarılı bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz dönem Finike gibi deniz kenarında bir ilçemizin 9 mahallesinde kanalizasyonun olmamasına üzülmüştüm. Hemen bir planlama yaparak kanalizasyon altyapısın yaptık. Kentler meydanları ile anılır diyerek, Finike'ye yakışır bir meydan kazandırdık" dedi.

"Ağır bir sorumluluğumuz var"

Finike'de altyapı, sosyal yardımlar gibi birçok desteğin yapıldığını aktaran Muhittin Böcek, "Finikeli üreticimize, çiftçimize gereken bütün desteklerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımız Büyükşehir ve Finike'de gereken desteği verdi. Şimdi ağır bir sorumluluğumuz var. 31 Mart'ta vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimizi tek tek yerine getireceğiz. Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefimizle projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Değerlendirme toplantısı yaptı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de Başkan Muhittin Böcek'e Finike'ye kazandırdığı altyapı ve meydan için teşekkür etti. Geyikçi, Finike'nin kültür merkezi ve derin deşarj ihtiyacı olduğunu belirterek, Böcek'ten destek istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bürokratlarıyla birlikte Finike'nin ihtiyaçları yönelik projelere ve yapılacak çalışmalara ilişkin bir değerlendirme toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Böcek, programı kapsamında Finikeli muhtarlar ile de bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Böcek, Finike'deki İhtiyaçları Belirlemek İçin Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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