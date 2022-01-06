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Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika

Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceledi

06.01.2022 13:08
Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceledi

Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugüne kadar yaklaşık 40 milyon TL harcanan projenin ilçenin önemli bir eksiğini gidereceğini söyledi.

Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugüne kadar yaklaşık 40 milyon TL harcanan projenin ilçenin önemli bir eksiğini gidereceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşa ilçesinde bir dizi temasta bulundu. Başkan Böcek, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz'ın yeni yılını tebrik edip, ilçeye gerçekleştirilecek proje ve hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"Gazipaşa'ya sinema ve tiyatro"

Başkan Böcek, daha sonra tiyatro ve sinema salonu bulunmayan ilçede önemli bir eksikliği giderecek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceleyip, bilgi aldı. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile birlikte şantiyeyi gezen Başkan Böcek, Nisan ayı içerisinde inşaat çalışmalarının tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Böcek, 6 bin 700 metrekarelik bir alan üzerinde inşaatı tamamlanmak üzere olan Gazipaşa Kültür Merkezi için bugüne kadar 40 milyon TL yatırım yapıldığını belirterek, "5 bloktan oluşan proje kapsamında bir blok içinde sinema salonu, çok amaçlı salon, prova odaları ve fuayeler yer alacak. Kültür merkezinin diğer bloğunda ise ATASEM, sosyal hizmet birimlerimiz ve kreş yapmayı planlıyoruz. Gazipaşa'da önemli bir eksikliği tamamlayacak proje ile ilçe halkı ilk kez tiyatro ve sinema salonuna kavuşacak" dedi.

"Zeytin fabrikasında"

Gazipaşa Meclis Üyesi Zafer Tan'ın zeytincilik işletmesini de ziyaret eden Başkan Böcek, zeytin yağı üretim aşamalarını yerinde gördü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yüksel'in geçtiğimiz günlerde vefat eden ağabeyi Merhum Erol Yüksel için taziye ziyaretinde de bulundu. - ANTALYA

Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceledi
Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceledi
Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceledi
Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceledi
Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceledi
Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceledi

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Muhittin Böcek, Türk Lirası, Gazipaşa, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika


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