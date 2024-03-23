Başkan Böcek, Konyaaltılı Hemşehrileriyle Biraraya Geldi - Son Dakika
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Politika

Başkan Böcek, Konyaaltılı Hemşehrileriyle Biraraya Geldi

Başkan Böcek, Konyaaltılı Hemşehrileriyle Biraraya Geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltılı hemşehrileriyle biraraya geldi ve Antalya için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

23.03.2024 12:59  Güncelleme: 13:05
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Ramazan ayının 12. gününde Konyaaltılı hemşehrileri ile biraraya geldi. Başkan Böcek, Konyaaltı başta olmak üzere Antalya için hayatın her alanında çalışmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Böcek, "İmarla ilgili talepleri abartmadan çözeceğiz. Feslikan Yayla Şenliklerini de devam ettireceğiz" dedi.

Konyaaltılı hemşehrileri ile biraraya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Böcek, "5 yıl boyunca sizleri oyları ve desteğiyle güzel çalışmalara imza attık. Halkın parasıyla halka yatırım yaptık. Her ilçemizde olduğu gibi bu bölgede de başta tarım ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerime hep destek oldum. Fide, fidan desteklerimiz oldu. Geyikbayırı'nda kapalı sistem sulama tesisimiz ile yaylalarımızı suya kavuşturduk. Tarım alanlarımızda verimi arttırdık" dedi.

"Konyaaltı'na hızlı ve konforlu ulaşım"

Yayladan sahile kadar Konyaaltı'nın her köşesine hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Böcek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Konyaaltı ile Liman arasında kalan sahil düzenleme projemizi ve Halk Plajımızı hizmete açtık. Yeni dönemde de 4. Etap Sarısu- Varsak Raylı Sistem hattımız ile konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacağız. Yeni açılacak doğu batı ulaşım aksıyla trafiği rahatlatacağız. Konyaaltı-Meltem üniversite bağlantı yolumuz ile Meltem Bulvarı'ndan 2,5 km yer altı yoluyla trafiği batıya doğru akıtarak yeni bir arter açacağız."

Destek istedi

Başkan Böcek yeni dönemde hız kesmeden projelerine devam edeceklerini belirterek, Boğaçayı Yenileme ve Taşkın Önleme Projesi ile 27 bin 600 metre kare yeşil alanla birlikte bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları ile çocuk oyun alanları, spor sahalarının da içinde olduğu yeni bir yenileme alanı oluşturacaklarını da söyledi. "Biz bu yörede doğup büyüdük. 5 yıl süre içerisinde bize imarla gelmeyin diyenler oldu, vatandaşımızın imar talebine, abartmadan, dikkatlice, hep birlikte, Cem Kotan kardeşimle yardımcı olacağız. Bir de müjde vereyim, Feslikan Yayla şenliklerini de devam ettireceğiz. Burada ne yapılması gerekiyorsa, Cem Kotanla birlikte yapacağız. 2 dönem üst üste kazanan olmadı hiç. Allah'ın izniyle rekor kırmak için sizlerin desteğini istiyorum" diye konuştu.

Konyaaltı Çakırlar'da düzenlenen iftar programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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