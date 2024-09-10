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Politika

Antalya Meclisi'nde Gündem Tartışmaları

Antalya Meclisi\'nde Gündem Tartışmaları

Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda, 142 gündem maddesi görüşüldü.

10.09.2024 18:40  Güncelleme: 18:43
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Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda, 142 gündem maddesi görüşüldü. Sarısu Mesire Alanı ile ilgili muhalefet meclis üyelerinden destek isteyen Başkan Böcek, "Vekilleriniz var neden onaylatmıyorsunuz? Bu para milletin parası, Muhittin Böcek'in değil" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı yapıldı. Mecliste önergeler ile birlikte 142 gündem maddesi görüşüldü. Siyasi partilerin grup sözcülerinin yaptığı konuşmaların ardından meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, operasyonlar sırasında şehit düşen askerlere rahmet diledi. Başkan Muhittin Böcek, 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin için de Allah'tan rahmet dileyerek, "Narin kızımızın cansız bedenini bu hale getirenleri lanetliyorum, kınıyorum" dedi.

Kadın teğmenleri kutladı

Konuşmasının devamında Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarını birincilikle bitiren kadın teğmenleri kutlayan Başkan Böcek şöyle konuştu: "Ben o 3 kadın teğmenimizin Mustafa Kemal'in askerleriyiz demesinden gurur duydum. Biz Mustafa Kemal'in askerleri olmaya devam edeceğiz. Ben Andımız'la büyüdüm, 19 Mayıs'la, 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla, Cumhuriyet Bayramı'yla büyüdüm. Andımızı kaldırırken hiç bunları düşünmediniz."

Sarısu ihalesi halen onaylanmadı

Sarısu Mesire Alanı ile ilgili muhalefet meclis üyelerinden destek isteyen Başkan Böcek, "Menderes Türel döneminde Büyükşehir Belediyesi Sarısu'yu D tipi mesire alanına geçirmek için 15 milyon 340 bin lira yatırdı. Bu milletimizin parasıdır. 14 milyon liraya kazandığımız ilk ihale iptal edildi. İkinci ihalede rakam yükselttiler. İhaleye tekrar katıldık 24 milyon lira vererek yine kazandık ancak hala ihale onaylanmadı" dedi.

Destek istedi

Başkan Böcek AK Parti grubuna seslenerek, "Bu millet bunların hepsini görüyor yapmayın. Ben Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ayrım yapıyor muyum? Antalya'da kimseyi ötekileştirmeden çalışıyorum. Siz de her gün görüyorsunuz. Vekilleriniz var neden onaylatmıyorsunuz? Bu para milletin parası, Muhittin Böcek'in değil. Sizden rica ediyorum, bu konuyu çözün biz de burada alkışlayalım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 44 meclis maddesi karara bağlanırken, 98 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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