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Başkan Bozdoğan'dan Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi değerlendirmesi - Son Dakika

Başkan Bozdoğan'dan Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi değerlendirmesi

25.01.2022 18:17
Başkan Bozdoğan'dan Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi değerlendirmesi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ile kentin ikiye bölünmesini istemediklerini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin-Adana- Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ile kentin ikiye bölünmesini istemediklerini söyledi. Yerel yönetimlerin bu konudaki görüşlerinin dinlenmesini isteyen Bozdoğan, tren yolu projesinde alt yolun kullanılması gerektiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının gerçekleştirdiği Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin ÇSED (Çevresel Sosyal Etki Değerlendirmesi) Sürecinde Paydaş Katılımı ve Bilgilendirilmesi toplantısı, Tarsus Belediyesi meclis salonunda yapıldı. Toplantıda, yapılması planlanan Yüksek Standartlı Demiryolu projesine ilişkin ilgili mühendislik ve danışmanlık firmasından Çevre Yüksek Mühendisi ve Proje Yöneticisi Günal Özenirler ve inşaat şirketinden yetkili Gökçem Altıntaş tarafından proje tanıtımı, Mersin hattı, proje paydaşları, inşaat ve işletme dönemi, çevresel sosyal etki değerlendirmeleri hakkında sunum gerçekleştirildi.

"Bu kenti ikiye bölmeyin"

Sunumun ardından konuşan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, projenin paydaşları olan yerel yönetimlerin ve halkın fikirleri alınmadan hareket edildiğini öne sürdü. Konuşla ilgili defalarca Ankara'ya gidilmesine karşın tren hattının yer altından geçirilmesine sıcak bakılmadığını belirten Bozdoğan, "Ne olacak Tarsus? Bu kent ikiye mi bölünecek? Tarsus, yarısının kuzeyde oturduğu, diğer yarısının alt tarafta işyerlerinin olduğu bir kent. Anket çalışması yapıldı, halk ısrarla şunu söyledi, 'Bu kenti ikiye bölmeyin'. Defalarca Ankara'ya gittik, istediklerimizi anlattık, 'bu kenti ikiye bölmeyin' dedik. Sonuç yok. Artık gerekli yerlerden gerekli açıklamaların yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Yerel yönetimler ve halk dinlenmeli"

Gerçekleştirilen projede yerel yönetimlerin ve vatandaşların dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Bozdoğan, "Bu kentin bir kültürü ve kimliği var. Bu kentin ciddi bir belleği var. Burada paydaş diye anlatılan, halk ve yerel yönetimdir. Biz 2 yıldır bu proje için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sondaj çalışması, dron çekimleri, aklınıza gelebilecek her türlü etüt çalışması gerçekleştirdik. Projeye ilişkin her muhatapla toplantılar yaptık, fikir belirttik. Tek bir cevap istedik; tren yolu viyadük mü olacak, alt yoldan mı geçecek? Gerekli cevabı alamıyoruz. 2,7 kilometrelik tren yolu projesinde kent ikiye bölünecek. Biz sonuç istiyoruz. Bu kapsamda yerel yönetimler ve halk dinlenmelidir" diye konuştu.

"'Tren alt yoldan geçerse 207 dönüm yeşil alan kazandırılacak"

Tren yolu projesinde alt yolun kullanılması gerektiğini dile getiren Bozdoğan, "Kentimizin öyle bir yaşantısı var ki ve insanların öyle birbirine bağlılığı var ki görmenizi isteriz. Medeniyetin, tarihin, çok kültürlülüğün başkentidir Tarsus. Bir bakıyoruz bir proje geliyor kente, yıllardır insanlar bu proje ile yatıyor, bu proje ile kalkıyor. Lakin hiçbirimiz kimseden bir yanıt alamıyoruz. Yanlışlarını gösteriyoruz kabul ediliyor ama sonuç sıfır. Bizler Ankara'ya gittik ayrı ayrı projeler hazırlayıp götürdük ve 8 tane geçiş hattı belirledik, hatta bizzat yaptıkları yanlışları tek tek anlattık ve kabul de ettiler, 'evet hatalıyız' dediler. Tren alttan geçerse 207 dönüm yeşil alan ortaya çıkaracağız diyoruz ve bu rakam çok ciddi bir rakam" ifadelerini kullandı.

"Tek istediğimiz bu kent için doğru olan çözümü bulmaktır"

Vatandaşların projeye ilişkin açıklama beklediğini belirten Başkan Bozdoğan, "Biz yerel yönetim olarak, belediye başkanı olarak hataları göstermekten ziyade kendi görüşlerimizin, kentimizde olması gerekenin dinlenmesini istiyoruz. Bizden yer tahsisi istendi, her yeri uygun gördük, her tarafı kullanıma açtık. Ama tüm bunlar yapılırken bize anlatın ne oluyor, ne bitiyor dedik. Çünkü biz yerel yönetimler de halka bunu açıklamak zorundayız. Ama sonuç şu an yok, çünkü kimse bize açıklama yapmıyor. Ben net bir sonuç alamadıktan sonra halkıma neyi anlatacağım? Tek istediğimiz bu kent için doğru olan çözümü bulmaktır" şeklinde konuştu.

Proje, önerileri çerçevesinde yapılmazsa kentte sıkıntılara neden olacağına dikkat çeken Bozdoğan, "Bir cevap almamız gerekiyor. Biz her konuda her yerde uzlaşmaya hazırız, çünkü kentimizi seviyoruz ve çok kadim topraklardayız. Proje, önerilerimize uygun olarak yapılmazsa kentimizde büyük sıkıntılara yol açar. Bu kapsamda yerel yönetimler ve halkın projeye ilişkin fikirleri lütfen dinlensin, gerekli kişilerden açıklama bekliyoruz" dedi.

Çevre Yüksek Mühendisi ve Proje Yöneticisi Günal Özenirler de "Proje kapsamında alt ve üst geçitler ile kentin ikiye bölünmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Çalışmalarımız daha tamamlanmadı. Çalışmalarımızın sonuna geliniyor. Bölünmeyi ortadan kaldıracak proje üzerinde çalışıyoruz. Cevaplar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor" diye konuştu. - MERSİN

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Gaziantep, Mersin, Tarsus, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başkan Bozdoğan'dan Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi değerlendirmesi - Son Dakika
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