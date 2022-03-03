Başkan Bozkurt'tan Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bozkurt'tan Bakan Soylu'ya ziyaret

03.03.2022 09:44
Başkan Bozkurt'tan Bakan Soylu'ya ziyaret

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ankara ziyaretlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek sürdürdü. İnönü'de devam eden proje ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette Başkan Bozkurt, yaptığı açıklamada "İnönü'müzde devam eden proje ve yatırımlarımız ile ilgili bizlere gösterdikleri katkı, destek ve nazik ev sahipliği için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Balı aracıdan değil, arıcıdan alın Balı aracıdan değil, arıcıdan alın Tefecilik şüphelileri yakalandı Tefecilik şüphelileri yakalandı

Süleyman Soylu, Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bozkurt'tan Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
08:42 Romanya'da savaş uçağı ile onu arayan askeri helikopter düştü: 7 asker hayatını kaybetti
08:38 Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü
08:35 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki!
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 09:50:32. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Bozkurt'tan Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement