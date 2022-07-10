Başkan Büyükakın: "Onlar ayaklarımıza pranga vurup kontrol etmek istedikleri bir Türkiye hayaliyle yaşıyor" - Son Dakika
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Başkan Büyükakın: "Onlar ayaklarımıza pranga vurup kontrol etmek istedikleri bir Türkiye hayaliyle yaşıyor"

10.07.2022 15:33
Başkan Büyükakın: "Onlar ayaklarımıza pranga vurup kontrol etmek istedikleri bir Türkiye hayaliyle yaşıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Unutmayalım ki AK Parti, vesayet güçleriyle, terör örgütleriyle, darbecilerle, siyasi ve ekonomik tetikçilerle adeta boğuşarak bugünlere geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Unutmayalım ki AK Parti, vesayet güçleriyle, terör örgütleriyle, darbecilerle, siyasi ve ekonomik tetikçilerle adeta boğuşarak bugünlere geldi. Bu mücadele bitmedi, bitmeyecektir de. Çünkü biz tam bağımsız Türkiye isterken onlar ayaklarımıza pranga vurup kontrol etmek istedikleri bir Türkiye hayaliyle yaşıyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı sebebiyle AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığı teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bayramlaşma programına AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve İlçe Belediye Başkanı Hamza Şayir, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan'ın yanı sıra teşkilat üyeleri katıldı. Teşkilat üyelerinin bayramını kutlayan Başkan Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, hizmetler ve gelişme noktasında çok önemli bir değişim yaşadı. Tabii kalkınma ve gelişme hedefleri 2023 sonrası yine Cumhurbaşkanımızla birlikte devam edecek. AK Parti'nin demokrasi ve kalkınma devrimi, Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımıdır. Şunu özellikle ifade etmem gerekir ki AK Parti teşkilatlarının her günü milli iradenin üstünlüğünü tesis için geçmiştir. Bu bir mücadeleci ruhu gerektirirdi çok şükür bu da AK Parti teşkilatlarında var" dedi.

"Onlar ayaklarımıza pranga vurup kontrol etmek istedikleri bir Türkiye hayaliyle yaşıyor"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Unutmayalım ki AK Parti, vesayet güçleriyle, terör örgütleriyle, darbecilerle, siyasi ve ekonomik tetikçilerle adeta boğuşarak bugünlere geldi. Bu mücadele bitmedi, bitmeyecektir de. Çünkü biz tam bağımsız Türkiye isterken onlar ayaklarımıza pranga vurup kontrol etmek istedikleri bir Türkiye hayaliyle yaşıyor. İçeride ve dışarıda bunların temsilcilerine buradan ifade etmek isterim ki buna milletimizle birlikte asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün verdiğimiz mücadele aslında ülkemizin ve milletimizin gelecek bir asrında ki pozisyonunu da belirleyecektir. Hak yolunda yürüyen bir davamız var. Biz bu davanın istikametinde yürüyeceğiz. Tekrar hatırlatmak isterim ki Cumhurbaşkanımızın yolu haktır. Bakınız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, elinden gelinin fazlasını kat kat bu ülke ve necip millet için yapıyor, çalışıyor. Bizde onun bu çalışmalarına yardımcı olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Şunun da altını çizmek isterim ki batılın okları nereye işaret ettiğine bakın. Dünyadaki fitne odakları Cumhurbaşkanımıza tüm oklarıyla ve güçleriyle saldırıyor. Bunun için her zamankinden daha fazla Cumhurbaşkanımızın arkasında durmamız lazım" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, AK Parti, Kocaeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Büyükakın: 'Onlar ayaklarımıza pranga vurup kontrol etmek istedikleri bir Türkiye hayaliyle yaşıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Büyükakın: "Onlar ayaklarımıza pranga vurup kontrol etmek istedikleri bir Türkiye hayaliyle yaşıyor" - Son Dakika
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