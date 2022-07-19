Başkan Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı büyük açılışa davet - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı büyük açılışa davet

19.07.2022 12:19
Başkan Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı büyük açılışa davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri 23 Temmuz Cumartesi günü kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı ve hitaplarını gerçekleştireceği toplu açılış törenine davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri 23 Temmuz Cumartesi günü kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı ve hitaplarını gerçekleştireceği toplu açılış törenine davet etti.

Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Temmuz'da Kayseri'de toplu açılış törenine katılacağını ve tüm Kayserililere hitaplarını gerçekleştireceğini belirtti. Tüm Kayserilileri Cumhuriyet Meydanı'na davet eden Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor. Tüm hemşehrilerimi Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'na bekliyorum" dedi.

"Devlet erkanı gelince bereket de gelir"

Devlet erkanı gelince bereketin de geldiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimizi onurlandıracak, toplu açılışlar yapacak. Devlet erkanı gelince bereket de gelir, çantalarında hizmetle gelir. Sayın Cumhurbaşkanımız yatırımdan yatırıma koşan, hizmetten hizmete koşan, ülkesine, şehirlerine sevdalı bir anlayışın sahibidir. Türkiye'yi adeta ihya eden bir konum ve duruma getirdi. Kayseri'miz de bundan nasibini alma yönünde çok şükür iyi bir noktadadır. İnşallah bereketle gelir, buradan memnuniyetle ayrılır" şeklinde konuştu.

Yüzlerce yatırımın açılışı yapılacak

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzlerce yatırımın toplu açılışını yapacağını ifade eden Büyükkılıç, "Müzelerden kütüphanelere, yeni tramvay hattı çalışmalarımızdan yol yapımlarına, engelsiz yaşam merkezimizden spor projelerimize, ilçelere terminal binalarından Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi'ne, tarım ve hayvancılıktan KASKi ve KCETAŞ yatırım ve hizmetlerimize kadar yüzlerce projemizin toplu açılışlarını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesinin tüm hızıyla sürdüğünü de belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Millet Bahçemizde çalışmalar çok hareketlendi. Orada yüzde 70'lerdeyiz. İkinci etap denilen, yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Gayretli bir şekilde çalışılıyor. Ayrıca ilçelerimizdeki millet bahçelerimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı büyük açılışa davet - Son Dakika

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