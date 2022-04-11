Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret - Son Dakika
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Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret

11.04.2022 10:48
Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret

Hisarcık Belediye Başkanın Fatih Çalışkan, ilçenin Kapalı Pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Hisarcık Belediye Başkanın Fatih Çalışkan, ilçenin Kapalı Pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Pazaryeri ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanın Fatih Çalışkan, " Rahmet ve bereket ayı Ramazan ziyaretlerimiz de ilçemiz pazar yerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. İçten ve samimi bir ortamda halkımızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Değerli esnaflarımıza ve bütün halkımıza huzur dolu Ramazanlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret
Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret
Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret
Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret

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Fatih Çalışkan, alışveriş, Hisarcık, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret - Son Dakika
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