Başkan Çavuşoğlu\'ndan 2025 İçin Birlik ve Dayanışma Mesajı

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 2025 yılına dair umut ve dileklerini paylaştı. Başkan Çavuşoğlu'nun mesajları, dayanışma, birlik ve insani değerlere vurgu yapan anlamlı çağrılarla doluydu.

Yerel televizyon kanallarında yayınlanan yeni yıl programlarında 2025'in tüm Denizli halkı için barış ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Çavuşoğlu, şu ifadelerde bulundu: "Yeni yıl güzellikler, mutluluklar getirsin. Şehrimizin insanlarının huzurlu ve mutlu oldukları bir yıl olsun. Kimse bir başkasına baktığında onun insan olmasının dışında bir vasfını görmesin. Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Kürt-Türk demesin, herkes yeni yılda birbirine baksın sadece insan desin. Bu insanlarda iki tür ayrıma gitsin; ahlaklısı ve ahlaksızı olarak ayırsın. Yetim hakkını yiyeni ile yemeyeni, garibin ekmeğine el uzatanı ve uzatmayanı olarak ayıralım. Yetimin hakkını yiyen, garibanın ekmeğine elini uzatan isterse kardeşim olsun, adam değildir. Kişi bunları yapmıyorsa isterse düşmanım olsun, ahlaklı ve namusluysa kardeşimdir. Bunu 2025'te inşallah şehrimizde ve ülkemizde başaracağız" dedi.

Başkan Çavuşoğlu'ndan 'Biz' çağrısı

Başkan Çavuşoğlu, 2025 yılında şehirde ve ülkede çoğalarak güçlenmesini temenni ettiği "Biz" anlayışına dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı: "2025, ben değil biz diyenlerin yılı olsun. Millet olarak değerlerimize, kurtuluş mücadelemizin temellerine, kurtuluş ayarlarımıza geri dönelim. Bugün ülkemizde ezanımız okunuyor, bayrağımız dalgalanıyorsa, bunu çok köklü bir mirasa borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği, bizlere bağımsız bir gelecek bırakmıştır. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur." Başkan Çavuşoğlu şehirde toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin artmasının 2025'te Denizli ve Türkiye geneline örnek oluşturacağına inandığını ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, yeni yıl vesilesiyle Denizli halkına ve tüm yurda umut, barış ve sevgi dolu bir gelecek diledi. - DENİZLİ