Başkan Çavuşoğlu, Sansürün Kaldırılışının 116. Yıldönümünü Kutladı

Politika

Türk basınında sansürün kaldırılışının 116. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çavuşoğlu, "Gücünü kamuoyundan alan, kendi ayakları üstünde duran, tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü bir demokrasinin de göstergesidir" dedi.

Türk basınında sansürün kaldırılmasının 116. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başta Denizli basını olmak üzere tüm gazeteciler ile basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı. 24 Temmuz 1908'de basında sansürün kaldırılmasının ülke tarihindeki önemine dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, "Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri ve haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşları çok önemli bir toplumsal görevi icra etmektedir. Bu konuda gücünü kamuoyundan alan, kendi ayakları üstünde duran, tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü bir demokrasinin de göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Basında sansürün kaldırılmasının, demokrasi ve özgürlük yolunda dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "İfade ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ancak basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Çünkü bir ülkede basın ne kadar özgürse, demokrasi de o kadar güçlü olacaktır. Bu vesileyle, zor şartlarda dahi özveriyle çalışan tüm basın tüm mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, görevleri başında yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi. - DENİZLİ