Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik\'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayarak, milletimizin bu büyük zaferinin coşkusunun ve gururunun yüreğimizde her daim yaşayacağını belirtti.

30.08.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında; "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun! Milletimizin bu büyük zaferinin coşkusu ve gururu yüreğimizde her daim yaşayacak" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle taçlandığı bir gündür. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz milletimiz canları pahasına vatan toprağını savunmuş, bağımsızlık ateşini sonsuza dek sönmemek üzere yakmıştır. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin yeniden doğuşunun, birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin simgesidir. Bundan 102 yıl önce, Anadolu'nun dört bir yanını işgal eden güçlere karşı verilen bu büyük mücadele, milletimizin azim ve kararlılığıyla zaferle sonuçlanmıştır. 30 Ağustos, yalnızca bir zaferin tarihi değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı gündür. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolundaki en önemli adımlarından biri olarak tarihe altın harflerle kazınmıştır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Onların bizlere bıraktığı bu cennet vatanı, aynı kararlılık ve azimle korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde devretmek bizlerin en büyük sorumluluğudur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun! Milletimizin bu büyük zaferinin coşkusu ve gururu yüreğimizde her daim yaşayacak" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Birsen Çelik, Bozkurt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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