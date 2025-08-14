Başkan Çetinkaya, AK Parti\'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çetinkaya, mesajında, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan AK Parti'nin milletin iradesini merkeze alan, vesayet odaklarına boyun eğmeyen ve demokrasiyi güçlendiren bir anlayışla yola çıktığını belirtti.

Partinin, kurulduğu günden bu yana milletin umudu, güveni ve hizmetin adresi olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "24 yılda ülkemizi hayal ettiğimizin de ötesine taşıdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Karabük'ümüz ve ülkemiz için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, Türkiye'nin ekonomiden savunma sanayine, ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültüre kadar her alanda önemli projelere imza attığını kaydederek, "Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada güçlü bir konuma ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Karabük'ün AK Parti döneminde büyük kazanımlar elde ettiğini belirten Çetinkaya, "Şehrimizin sorunlarını çözen, yaşam kalitesini yükselten birçok proje hayata geçti. Durmadan üreten, mazeret değil çözüm odaklı çalışan bir belediyecilik vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Çetinkaya, Türkiye Yüzyılı hedeflerine Karabük olarak en güçlü katkıyı sunmak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Partimize gönül vermiş tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti'mizin 24. yılı milletimize, partimize ve ülkemize hayırlı olsun." sözlerine yer verdi. - KARABÜK