Başkan Çetinkaya'dan Bayır Mahalle Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Başkan Çetinkaya'dan Bayır Mahalle Ziyareti

Başkan Çetinkaya\'dan Bayır Mahalle Ziyareti

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Bayır Mahalle'deki çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

22.04.2025 12:58  Güncelleme: 13:01
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, saha odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde Bayır Mahalle'yi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler yapan Başkan Çetinkaya, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında bölgenin mevcut ihtiyaçlarını teknik ekiplerle birlikte sahada gözlemleyen Çetinkaya, Karabük genelinde olduğu gibi Bayır Mahalle'de de planlı ve kalıcı hizmetlerin hayata geçirileceğini vurguladı. Özellikle altyapı, çevre düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanlarına ilişkin başlıkların ön planda olduğu incelemelerde, mahalleye dair yeni projelerin hazırlık aşamasında olduğu bildirildi.

Başkan Çetinkaya, sorunu yerinde görmeden, çözüm üretilemeyeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızla birebir temas kurmak, onların beklentilerini doğrudan kendilerinden duymak bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla Bayır Mahallemizi ziyaret ederek hem devam eden çalışmaları yerinde inceledik hem de yeni ihtiyaçları birlikte değerlendirdik" dedi.

Her mahallenin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Hangi bölgede ne tür bir ihtiyaç varsa, bunu yerinde tespit ederek en doğru adımları atmak istiyoruz. Bayır Mahallemize yönelik önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığımız projelerle birlikte, yaşam kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızla kurduğumuz bu sıcak diyalog ve karşılıklı güven ortamı, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Karabük için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Çetinkaya'dan Bayır Mahalle Ziyareti - Son Dakika

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