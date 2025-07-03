Başkan Çetinkaya, Sanayi Esnafıyla Bir Araya Geldi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelerek bölgede yürütülen belediye hizmetlerini yerinde inceledi.

Başkan Çetinkaya, sanayi esnafının taleplerini dinlerken, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette sanayi esnafı; yol düzenleme, altyapı güçlendirme, asfalt serimi ve çevre düzenlemesi gibi belediye hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Bu çalışmalar sayesinde hem güvenliğin hem de müşteri memnuniyetinin arttığını vurguladılar.

Başkan Özkan Çetinkaya esnafın memnuniyetinin çok önemli olduğunu belirterek, "Antepoğlu Sanayi Sitemizde yürüttüğümüz çalışmalarla esnafımızın daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda hizmet vermesini amaçladık. Esnafımızın memnuniyeti ve desteği bizim için çok kıymetli. Üreten insanların yanında durmaya, onların çalışma şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çetinkaya, sanayi sitesindeki yeni taleplerin de kısa süre içerisinde değerlendirileceğini belirtti. - KARABÜK