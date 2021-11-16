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Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi

16.11.2021 17:54
Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, köy ve mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, köy ve mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğin ardından konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Köylümüzle, şehirlimizle biz bir aileyiz. Bu şehrin gelişmesi ve iktisadi kalkınması için hep beraber yürütüyoruz. Böyle bir emek sarf ediyoruz. Gerek bizler gerekse Kaymakam Bey ve kurum amirleri aslında yaptığımız tüm projelerin içinde şu prensip yatıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz devletimize ve milletimize muazzam şekilde saygılı ve bağlı bir topluluğuz. Bu da bizim artı bir özelliğimizdir. Bugünde devletimizin ve hükümetimizin içerisinde bulunduğu tüm şartlarda aslında dünyada gelişmişliğin tüm örneklerini teşkil edecek bir gayret ve azim görüyoruz. Bu güç ile kudreti milletimizden ve halkımızdan alıyoruz. Bu azimle de çalışıyoruz. Bütün emeklerinden dolayı tüm muhtarlarımıza, yerel yöneticilerimize teşekkür ederim. Zahmette rahmet var. Zahmet mutlaka çekeceğiz. Bugün ülkemizde çok ciddi anlamda dünyayı takibe sevk eden bir gelişmecilik var. Bunu da hep beraber müşahede ediyoruz. Köyümüzde, şehrimizde nerede bir sıkıntı varsa elbirliğiyle çözeceğiz. Allah için takdire şayan hizmetleri hem ülkemizde hem de ilçemizde görüyoruz. Bu emeklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ise bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program karşılık görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Yemeğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, İl Genel Meclis Üyesi Abdülhalık İlkan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyr Ergezen, bazı köy ve mahalle muhtarları katıldı. - BİTLİS

Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi

Abdulalim Mümtaz Çoban, Hisarcık, Bitlis, Ahlat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çoban muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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