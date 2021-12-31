Başkan Cömertoğlu'ndan 2022 değerlendirmesi - Son Dakika

2021 yılını değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Yukarı Fırat'ın İncisi Arapgir'in 2022'de bölgenin parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu 2021 yılını değerlendirdiği açıklamasında Yukarı Fırat'ın İncisi durumunda olan Arapgir'in 2022'de bölgenin parlayan yıldızı olacağını belirterek, " Arapgirli hemşerilerimizi vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmenin sevinciyle, 2022'de hizmetlerimizin aralıksız süreceğini ifade etmek istiyorum. Gerek muhtarlarımız gerekse hemşerilerimizle sürekli iletişim içerisinde olarak bölgenin incisi Arapgir'imizi hak ettiği yere taşımak için mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi

Açıklamasında Arapgirlilerin yeni yılını da kutlayan Başkan Cömertoğlu, 2022 yılının başta Arapgirliler olmak üzere tüm insanlığa sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. - MALATYA