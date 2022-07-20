Başkan Demir'den üzücü haber - Son Dakika
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Başkan Demir'den üzücü haber

20.07.2022 22:57
Başkan Demir'den üzücü haber

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in akciğerinde tümör tespit edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in akciğerinde tümör tespit edildi. Başkan Demir, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya gitti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir süredir devam eden bacak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde akciğerinde bir tümöre rastlandı. Bugün makamına gelen Başkan Mustafa Demir, kente yatırım için gelen yabancı iş adamları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Demir, toplantının ardından ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya gitti. Başkan Demir'in yerine Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk'un vekalet edeceği öğrenildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Mustafa Demir, Ankara, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Demir'den üzücü haber - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Demir'den üzücü haber - Son Dakika
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