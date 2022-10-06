Başkan Demir: "Kavşak düzenlemeleri kazaları azalttı" - Son Dakika
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Başkan Demir: "Kavşak düzenlemeleri kazaları azalttı"

06.10.2022 12:57
Başkan Demir: "Kavşak düzenlemeleri kazaları azalttı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında 101 kavşakta yapılan düzenlemenin hem karayolu araçlarında hem de raylı sistemde kazaları azalttığını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında 101 kavşakta yapılan düzenlemenin hem karayolu araçlarında hem de raylı sistemde kazaları azalttığını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN ile birlikte hayata geçireceği 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi' kapsamında 101 kavşağın geometrik düzenlemesi yapıldı. 76 kavşakta dinamik ve adaptif hale getirildi. Tüm bu düzenlemeler sayesinde kaza oranları da düştü. Özellikle raylı sistem güzergahlarında yer alan kavşaklardaki düzenlemeler kazaları büyük oranda azalttı. Yapılan düzenlemeyle, yılda ortalama 18 kazanın yaşandığı raylı sistem güzergahında bu yıl ilk 9 ayda 2 kaza meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz vatandaşımızın gideceği yere hem en kısa sürede gitsin hem de en güvenli şekilde ulaşsın istiyoruz. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'ni de bu nedenle hayata geçirdik. Sistemin trafikte ne kadar çok şeyi değiştirdiğine de birlikte tanık oluyoruz. Trafikte yüksek oranda rahatlama görüyoruz. Hem karayolu araçlarında hem de raylı sistemde kazalar azaldı. Vatandaşımız her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor. Biz de onların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler ise "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'yle kavşakların geometrisi yeniden düzenlendi. Bu karayolu araçları ve yayalar için bir disiplinin sağlanması adına yapıldı. Bu çalışmalar raylı sistem tarafına da olumlu yansıdı. Yılda ortalama 18 kaza meydana gelirken bu yıl ise 2 kaza yaşandı. Bunda en önemli etki akıllı ulaşım sistemleri. Biz de makinist ve güvenlik ekibimizin eğitim sürecini artırarak devam ettirdik. Tüm bu doneler daha güvenli bir ulaşım sisteminin oluşmasını sağladı" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Kavşak düzenlemeleri kazaları azalttı' - Son Dakika

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