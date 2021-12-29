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Başkan Demir: "Türkiye çok mümtaz, sağlıklı bir yere doğru gidecek" - Son Dakika

Başkan Demir: "Türkiye çok mümtaz, sağlıklı bir yere doğru gidecek"

29.12.2021 17:52
Başkan Demir: "Türkiye çok mümtaz, sağlıklı bir yere doğru gidecek"

"Hoş Geldin Arkadaşım" etkinliği kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileriyle bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Başarabilirsek Türkiye çok mümtaz, sağlıklı ve geri dönülmeyecek bir yere doğru gidecek" dedi.

"Hoş Geldin Arkadaşım" etkinliği kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileriyle bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Başarabilirsek Türkiye çok mümtaz, sağlıklı ve geri dönülmeyecek bir yere doğru gidecek" dedi.

Büyükşehir Gençlik Hareketi etkinlikleri kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile OMÜ tarafından düzenlenen "Hoş geldin Arkadaşım" öğrenci buluşması Bafra kampüsünde düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ile öğrencilerin katıldığı buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Yükseköğrenime yeni başlayan öğrencilere şehrin ve üniversitelerin altyapısıyla ilgili bilgi veren Başkan Demir, her türlü hizmeti sağlama gayretinde olacaklarını söyledi.

Kentte yaşayacakları süreç içerisinde belediye hizmetlerinin daha verimli ve kaliteli hale gelmesinde üniversite öğrencilerinin fikir ve düşüncelerine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, şunları söyledi:

"Bu programı yapmamızın amacı, şehir içi veya dışından gelen üniversite öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca yaşayacakları süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak kendi yetki ve ilgi alanlarımızın maksimum geliştirilmesidir. Yerel yönetimler olarak Türkiye'de bir yarış içindeyiz. Maksimum düzeyde projelerimizi hayata geçirme gayretindeyiz. Hizmet noktasında kendimizi addediyoruz. Bizim bilmediğimiz konularda önerilerinize açığız. Sizleri belediyeye davet ediyorum. Gelirseniz iletişimi artırabiliriz. Staj yapabilir, fikirler sunabilirsiniz. Her zaman sizin yanınızdayız."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmed Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunarak ülkenin ve şehrin gelecek projeksiyonuna dikkat çeken Başkan Demir, " Mehmed Akif, bizim bilmediğimiz, bizden kopuk, bizim tahammül edemeyeceğimiz bir hayat yaşamamış. Ama bir şey yapmış. Duygu ve akıl dünyasıyla samimi olmuş. Gayret edip dert edinmiş. Çok ciddi çileler yaşamış, ülkeyi terk etmiş, mebusluk yapmış. Mısır'a gidene kadar ki süreçte yaptıklarının karşılığını görememiş. Hayal kırıklıkları olmuş. Geçmişten gelen tüm değerleri süzüp o zor dönemde olanları harmanlayarak İstiklal Marşı'nı yazmış. Muhtemelen bizden 100 yıl sonra Mehmed Akif'i aynı canlılıkla yad edeceksiniz. Muhtemelen 200 yıl sonra da yar edilecek. Çünkü 200 yıl önce yaşamış bir insanın, akıl işleyişi, duygu dünyası, davranış biçimi, samimiyeti, gayreti fert olarak kendisinden sonra gelecek nesillere miras bırakacak vasıfları kazanmıştır" diye konuştu.

Demir konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını ve yaşadıklarını çok iyi okumak, analiz etmek lazım. Yokluk dönemlerinde cephelerde neler yaşadıklarını, çaresizliği, sıkıntıları, Samsun'a gelişini, neler yaptıklarını, Amasya, Erzurum ve Sivas'taki çalışmalarını, nelerle ve kimlerle mücadele ettiğini, Cumhuriyet'in ilanından sonraki hamleleri iyi öğrenmek lazım. O günlerde verilen emekleri 2022'ye geldiğimiz bu günlerde de veriyoruz. Önümüzdeki 10 yıla özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Başarabilirsek Türkiye çok mümtaz, sağlıklı ve geri dönülmeyecek bir yere doğru gidecek. Gayretimiz bu yöndedir."

Başkan Mustafa Demir, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. - SAMSUN

Başkan Demir: Türkiye çok mümtaz, sağlıklı bir yere doğru gidecek
Başkan Demir: Türkiye çok mümtaz, sağlıklı bir yere doğru gidecek
Başkan Demir: Türkiye çok mümtaz, sağlıklı bir yere doğru gidecek
Başkan Demir: Türkiye çok mümtaz, sağlıklı bir yere doğru gidecek

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Türkiye çok mümtaz, sağlıklı bir yere doğru gidecek' - Son Dakika


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