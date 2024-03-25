Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, bakıma muhtaç engelli vatandaşların yakınlarını günlük olarak emanet edeceği 'Eren Bülbül Misafirhanesi'nin engelli ailelerine nefes aldıracağını söyledi.
Halkın ihtiyaçlarını göz önüne alarak İlkadım'da hizmet ürettiklerini belirten Başkan Demirtaş, projenin detaylarını paylaştı. Demirtaş, "Eren Bülbül Misafirhanesi Projesi, bakıma muhtaç engelli vatandaşların yakınlarının imdadına yetişecek. Bu proje sayesinde bakıma muhtaç aileler, engelli çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir kuruma kavuşacaklar. Hafta içi saat 08.00'den 17.00'ye kadar engelli çocuklara geçici süreli ücretsiz bakım hizmeti verecek misafirhane olacak" dedi.
En büyük hizmetin engellilerin yaşamını kolaylaştıracak olan hizmetler olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ismini ilçemizde yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu manada 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit verdiğimiz Eren Bülbül'ün adını bu misafirhane projemize vererek sonsuza kadar yaşatacağız. Proje ile ilçemizde engelli vatandaşlarımızı ve içinde bulundukları koşulları kayıt altına alarak sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getireceğiz. Burada bir gönül okyanusu var. Bu gönüllere girebilirsek, bu gönüllere hizmet edebilirsek ve bu gönüller için en büyük hizmet budur. Birçok projemizin alt zeminleri hazırlandı ve göreve gelmemiz ile birlikte bu ve bunun gibi diğer projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Samsun'da Engelli Ailelere Nefes Aldıracak Misafirhane Projesi - Son Dakika
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