Başkan Demirtaş "Gülüç Mahalle değil ilçe olacak" - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, bazı basın yayın kuruluşlarında Gülüç'ün mahalle olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Gülüç'ün ilçe olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş bu gün bazı yerel gazetelerde Gülüç Belediyesi'nin kapatılarak Kdz. Ereğli'nin 32. Mahallesi olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve maksatlı olduğunu söyledi. Başkan Demirtaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; "Bu tür haberler aynı yayın kuruluşları tarafından daha öncede defalarca yazılıp çizilmiştir. Ancak bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Gülüç Beldemizde özellikle son 8 yıldır ortaya koyduğumuz başarının bazı kesimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Bir takım çıkar menfaat gruplarının belli zamanlarda aynı gerçek dışı haberlerini temcit pilavı gibi tekrar tekrar kamuoyuna sunmaktadırlar. Gülüç'ün kapanması için çalışan bu çıkar ve menfaat grupları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Göreve geldiğim günden bu yana Gülüç'ün her noktasında yaptığımız hizmetler belde halkımızın yaşam kalitesini artırmış ve beldemiz yaşamak için tercih edilen bir noktaya gelmiştir. Beldemizde yaptığımız eğitim, sosyal, kültürel, sportif, alt yapı ve üst yapıya yönelik hizmetlerimiz gerek bölgemizde gerekse Ankara'da takdirle karşılanmaktadır. Bu nedenledir ki Gülüç'te ortaya koyduğumuz her projeye destek verilmektedir. Gülüç'ün büyümesi ve gelişmesi için yaptığımız projeleri hiçbir güç engelleyemeyecektir. Uzun süredir beldemizin ilçe olması yolunda attığımız adımlarda olumlu neticeler vermeye başlamıştır. Gülüç beldemiz inşallah yakın bir zaman içerisinde ilçe olacaktır. Böylece Gülüç'ümüz daha fazla hizmet alarak büyüyecektir. Gülüç'ümüze yapılan hizmetleri çıkar ve menfaat grupları istedikleri kadar kıskansınlar, istedikleri kadar engellemeye çalışsınlar halkımızın ve bizlerin moralini bozmayı ve emellerine ulaşmada asla başarılı olamayacaktır. Belde, ilçe ve il teşkilatımız milletvekillerimiz, bürokratlarımız, bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile beldemize her geçen gün daha fazla hizmet kazandırmak için çalışıyoruz. Bizler göreve geldiğimiz ilk günkü aşk ve heyecanla Gülüç halkımız için çalışmaya ve Gülüç'ün çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Gülüç Belediyesi çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz, esnafımız, sanayicimiz, iş insanlarımız, muhtarlarımız, STK'larımız, siyasi parti temsilcilerimizle bir bütün olarak yoluna her geçen gün daha da güçlenerek devam edecektir." - ZONGULDAK