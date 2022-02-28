Başkan Demirtaş: "İlkadım'ı daha ileri taşımak için çalışacağız" - Son Dakika
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Başkan Demirtaş: "İlkadım'ı daha ileri taşımak için çalışacağız"

28.02.2022 16:19
Başkan Demirtaş: "İlkadım'ı daha ileri taşımak için çalışacağız"

Personeli ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, "Çalışmalarınızı, daha ileri ve güçlü bir şekilde arttırmalı ve İlkadım'ı hep birlikte daha ileri taşımamız için daha yoğun mesai harcamalısınız" dedi.

Personeli ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, "Çalışmalarınızı, daha ileri ve güçlü bir şekilde arttırmalı ve İlkadım'ı hep birlikte daha ileri taşımamız için daha yoğun mesai harcamalısınız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye görev yapan personel ile Meclis Toplantı Salonu'nda toplantı gerçekleştirdi. Düzenlenen personel toplantısına Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile tüm birim amirleri ve personeller katıldı. Personellerin kendilerini tanıtarak görev ve tahsil durumlarını paylaşıldığı toplantıda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"İlkadım halkına hizmet etmek için halkımız tarafından seçildik. Halkla hep iç içe çalıştık. Bu nedenle hiçbir zaman hizmet ettiğimiz kitleyle de çalışan arkadaşlarımızla da bir sorunumuz olmadı. Kişilerle uğraşmak gibi bir düşüncemiz yok. Asıl olarak her zaman hizmeti ön planda tuttuk. Üç yıla yakın bir süredir sizlerle birlikte çalışıyoruz. İlçe halkımıza hizmet etmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek. İlkadım Belediyesi'nin bir ferdi olarak ilçemizin en güzel şekilde anılması ve gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalısınız. Sizlerle ile paylaştığımız bu bilgiler doğrultusunda çalışmalarınızı, daha ileri ve güçlü bir şekilde arttırmalı ve İlkadım'ı hep birlikte daha ileri taşımamız için daha yoğun mesai harcamalısınız. Bu kapsamda siz değerli personellerimize teşekkürlerimi sunuyor, sizlere olan güven ve inancımı bu vesileyle yineliyorum" dedi.

Toplantı salonunda katılım sağlayan çalışanlara söz vererek sorunlarını dinleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gerekli konular hakkında çözümlerin ve sorunların en yakın zamanda düzenleneceğini dile getirdi. Toplantı karşılıklı sohbetle sona erdi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: İlkadım'ı daha ileri taşımak için çalışacağız
Başkan Demirtaş: İlkadım'ı daha ileri taşımak için çalışacağız
Başkan Demirtaş: İlkadım'ı daha ileri taşımak için çalışacağız

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Necattin Demirtaş, Hisarcık, İlkadım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'İlkadım'ı daha ileri taşımak için çalışacağız' - Son Dakika


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