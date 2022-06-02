Başkan Deveciler "Bir metrekare zeytinlik imara açmadık - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Deveciler "Bir metrekare zeytinlik imara açmadık

02.06.2022 14:01
Başkan Deveciler "Bir metrekare zeytinlik imara açmadık

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyesi'nin son zamanlarda zeytinliklerle ilgili karalanmaya çalışıldığı söyleyerek "Göreve geldiğimizden bu zamana kadar Burhaniye'de 1 m2 zeytinlik imara açılmamıştır" dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyesi'nin son zamanlarda zeytinliklerle ilgili karalanmaya çalışıldığı söyleyerek "Göreve geldiğimizden bu zamana kadar Burhaniye'de 1 m2 zeytinlik imara açılmamıştır" dedi. Deveciler, Zeytinliklerin 1993 yılında zeytinlik yasası öncesi imara açıldığını vurguladı.

Burhaniye Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumunda konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, meclis gündemine geçmeden yaptığı açıklamalarda Burhaniye'de zeytinliklerin imara açıldığı yönünde basın ve kamuoyunda algı oluşturulduğunu belirterek, kamuoyunun doğru bilgiyi yetkili kişiden alması gerektiği yönünde açıklama yaptı. Belediyeye ait imarlı zeytinlik arazilerinin bir kısmının 1993 yılı öncesi imara açıldığını kendi dönemlerinde Belediye Meclisi tarafından 1 m2 bile zeytinliğin imara açılmadığını kamuoyunun bilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden canlı olarak da yayınlanan meclis görüşmelerinde sürekli bunu belirttiğini sözlerine ekleyen Başkan Deveciler, "Bizi ve belediyemizi zeytin düşmanı göstermek istiyorlar. Şahsım ve ekip arkadaşlarımıza yönelik yapılan bu algı operasyonlarının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyor, Burhaniye'miz adına yaptığımız her hizmette kamunun menfaatini düşündüğümüzü herkesin bilmesini istiyorum" dedi. Ayrıca Pelitköy bölgesinde imara yer açıldığı yönünde de spekülasyonlar yapıldığının altını çizen Başkan Deveciler, "Biz Burhaniye'de sadece bir yeri imara açtık, orası da 30 yıldır imar bekleyen ve Ören'in bina yoğunluğunu alacak olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Ayaklı'nın olduğu bölge. O bölgeyi imara açtık ama başkaları gibi 5 katlı olarak açmadık. %25 yoğunlukla 2 kat imara açtık ve bu alana bağlı 20 dönüm Belediye hizmet alanını Burhaniye Belediyesine kazandırdık. Belediye hizmet alanlarında sosyal tesisler, öğrenci yurdu, düğün salonu, gençlik merkezi binaları yapacağız. Ayrıca bu alanda Ayaklı Mesire Alanının bitişiğinde 60 dönüm kent parkı da yapıp Burhaniyelilerin hizmetine sunacağız" dedi. Başkan Deveciler konuşmasının devamında "Söylenen gibi ne Pelitköy'de, ne de Burhaniye'de başka imara açtığımız bir alan yok. Bunun kamuoyunun bilgisine sunuyor. Ters algı oluşturanlara itimat etmemelerini rica ediyorum "diye konuştu. - BALIKESİR

Başkan Deveciler Bir metrekare zeytinlik imara açmadık
Başkan Deveciler Bir metrekare zeytinlik imara açmadık

YORUMLAR
500
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler: 'Parke Taş Döşemeleri İçin Firma Bulamıyoruz' Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler: 'Parke Taş Döşemeleri İçin Firma Bulamıyoruz' Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler: 'Bir M2 Zeytinlik İmara Açmadık' Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler: 'Bir M2 Zeytinlik İmara Açmadık'
Kaynak: İHA

Burhaniye Belediyesi, Ali Kemal Deveciler, Pelitköy, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Deveciler 'Bir metrekare zeytinlik imara açmadık - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Acun Ilıcalı'nın ilgilendiği isim şaşırttı! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Hull City'ye transfer olabilir
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:07:10. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Deveciler "Bir metrekare zeytinlik imara açmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement