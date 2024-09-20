Başkan Doğan\'dan 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Mesajı

Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Alzheimer günü için mesaj yayımlayan Başkan Doğan; "21 Eylül'de farkındalık oluşturmak ve insanları bilinçlendirmek amacı ile gerçekleştirilen Alzheimer Günü Merkezefendi Belediyesi için önemli bir gündür. Biz de bu farkındalığı göz ardı etmeyerek Merkezefendililere sunabileceğimiz bütün imkanları sunmaktan geri kalmıyoruz. Aktif olarak faaliyette olan Alzheimer merkezlerimizle beraber halkımızın yanındayız. Alzheimer Yaşam Merkezimizde çalışma arkadaşlarımızla beraber siz büyüklerimize konforlu, güvenli ve sağlıklı bir alanı tesis ettik ve hep birlikte sürdürüyoruz. Bu tesislerde Alzheimer teşhisi konulan vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata dahil etmek amacıyla ilçemize kazandırdık. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla bu rahatsızlıkla mücadele eden hemşerilerimizin her zaman yanındayım, sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi. - DENİZLİ