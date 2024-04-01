Samsun\'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan\'dan hizmet sözü

Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Sen, ben, o demeden hizmet edeceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, vatandaşların desteğiyle yüzde 42,17'lik oy oranı ile büyükşehir belediye başkanı oldu.

Başkan Doğan, seçimlerin kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Samsun'umuzun her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte tüm Samsun yol arkadaşımızdır. Şimdi hep birlikte, 17 ilçemizin tamamıyla bir ahenk içerisinde Samsun'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapma zamanı. Seçim bitti, Samsun tercihini büyük bir olgunlukla gösterdi. Şimdi rozetlerimizi çıkarıp aramızdaki ahengi arttırarak Milli Mücadele Şehri Samsun'umuzun yıldızını daha da parlatma zamanı" diye konuştu.

"Sen, ben, o demeden hizmet edeceğiz"

Tüm hemşehrilerine şükranlarını sunan Halit Doğan, "Şimdi hizmet zamanı, şimdi Samsun'u daha ileri taşıma zamanı. Bundan sonrasında rozetlerimizi çıkarıp Samsun'a hizmet için çalışacağız. Samsun'umuzu hep birlikte bir ahenk içerisinde daha ileri taşıyacağız. Sen, ben, o demeden tüm hemşehrilerimizle kol kola yürüyecek; 17 ilçemizin tamamıyla Samsun'umuzu güçlü yarınlara taşıyacağız. Bizim sevdamız, hizmet sevdası. Biz siyaseti insan için yapıyoruz. Hemşehrilerimiz daha mutlu olsun, insanımız şehrinde huzurla yaşasın diye yapıyoruz" diye konuştu.

"Samsun'umuza hizmet için yarıştığımız tüm adayları tebrik ediyorum"

Sözlerine devam eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir adaylığımızı açıkladığı 7 Ocak tarihinden bu yana çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik. Kimseyi kırmamaya, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, Samsun'u Samsun'umuzda yaşayanlardan dinlemeye özen gösterdik. Değerli Başkanım Mustafa Demir'e kıymetli desteği ve abiliği için Samsun'umuza kazandırdığı kıymetli hizmeti için teşekkür ediyorum. İnşallah kendisinden devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşımak için canla başla çalışacağız. Samsun'umuza hizmet için yarıştığımız kıymetli büyükşehir belediye başkan adayları Cevat Öncü'ye, İmren Nilay Tüfekçi'ye, Adem Güney'e ve tüm adaylara teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir seçim dönemini geride bıraktık, hepimizin tek derdinin Samsun'umuza hizmet etmek olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da tüm hemşehrilerimizi kucaklayarak, insanı merkeze alan bir yaklaşımla şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehrimizde; Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Gençliğimizin enerjisi, büyüklerimizin tecrübesi ile hemşehrilerimizle el ele vererek Samsun'umuzu hep birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN