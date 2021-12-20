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Başkan Eken: "Özel bankalar faizleri düşürmeli" - Son Dakika

Başkan Eken: "Özel bankalar faizleri düşürmeli"

20.12.2021 12:09
Başkan Eken: "Özel bankalar faizleri düşürmeli"

STSO Başkanı Mustafa Eken, merkez bankasının faizleri düşürmesinin ardından özel bankaların da faizleri düşürmesi gerektiğini söyledi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, merkez bankasının faizleri düşürmesinin ardından özel bankaların da faizleri düşürmesi gerektiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) 2021 yılının son meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında başlayan Aralık ayı Meclis Toplantısında gündem maddeleri ve 2022 yılı STSO bütçesi görüşüldü. Meclis toplantısına Vali Salih Ayhan'da katılarak Sivas'ta tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Meclis üyesi Oğuz Demirkaynak, Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 yılı bütçesi hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından görüşülen 2022 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Dilek ve temenniler kısmında söz alan Meclis Üyeleri, son dönemde yaşanan faiz indirimleri ve üye sorunlarına değindi.

Ankara'da temaslarda bulunarak üye sorunlarıyla ilgili görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Başkan Eken, "Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ile bir dizi ziyaretlerde bulunarak üyelerimizin sorun ve sıkıntılarını ilettik. Müteahhitlerimiz, medikal firmalarımız, mimar ve mühendislerimiz ile diğer gruplarımızın üyeleriyle bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledik. Hazırladığımız dosyayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere ilgili yerlere ulaştırdık. Üyelerimizin sorun ve sıkıntılarının çözümü için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Tüm üyelerimizin sorunlarının çözümü için çalışıyoruz"

Medikal firmalarının sorunlarını gündeme taşıdığımız için sektörden çok fazla teşekkür telefonu aldıklarını belirten Eken, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Tüm sektörlerde olduğu medikal firmalarının alacaklarını dile getirmeye devam edeceğiz. Burada bir diğer sıkıntı yaşayan sektörümüz ise müteahhitlerimiz. Müteahhitlerimizin ya ihaleleri feshedilmeli ya da fiyat farkının ödenmesi gerekiyor. Müteahhitlerimizin sorunlarını da ilgili yerler ile paylaştık, sorunları dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Asgari ücret desteklemeleri artmalı"

Başkan Eken, Asgari ücretin 2022 yılı için 4 Bin 253 lira olarak açıklandığını ifade ederek, "Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun. Hatta imkan olsa da daha fazla verilebilse. İşverenlere de 450 TL gibi bir indirim sağlanacağı açıklandı. Ancak yaşadığımız bu süreç 450 TL destekle sürdürülemez. Devletimizin 800 ila Bin TL arasında destek vermesi işverenlerimizi de rahatlatacaktır. Bizler her zaman devletimizin yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Ancak bu süreçte devletimizden de bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

"Özel bankalar faizleri düşürmeli"

Başkan Eken, "Ben özel bankalara sesleniyorum; lütfen faizleri arttırmayın. Merkez Bankası faizleri 19 iken 19 ile kullanıyorduk. Şimdi faiz oranı 14'lere düştü ama bankalar Yüzde 22,5 ile kredi veriyor. Cumhurbaşkanımız faizler düşürülmeli diyor. Bizlerde faizlerin düşmesini destekliyoruz. Ama MB faizleri yüzde 14'e düşürdü, kamu bankaları 16-17 düzeyinde uyguluyor özel bankalarımız ise 22 üzerinden uyguluyor. Bu konuda düzenleme bekliyoruz. Ayrıca ben Meclis üyelerimizin, burada seçildikleri gruplarda dahil üyelerimizin haklarını savunmasını bekliyorum. Biz, tüm üyelerimizin sorun ve sıkıntılarını gündeme taşıyoruz. Çözüm önerileri sunuyoruz. Üyelerimiz için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"STSO şehrin ekonomik yapısına yön veren en önemli kuruluştur"

Meclis toplantısına katılan Vali Salih Ayhan, 2021 yılının son meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası geçtiğimiz günlerde 120. Yılını kutladı. Daha nice 120 yıllara. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası şehrimizin ekonomik hayatına yön veren çok önemli bir kuruluştur, paydaştır. 120 yıllık bir tecrübe ve birikim var. Bu topraklarda üretim yapan, istihdam sağlayan iş insanlarımızla hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Ülkemiz ilk günden beri üretim ve istihdamın kesintiye uğramaması için gerekli önemleri aldı, almaya devam ediyor. Bu süreçte sizlerde üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için önemli hizmetler yaptınız. Bu milli bir duruştur. Bu duruş para kazanılan topraklara gösterilen bir vefanın yansımadır. Bir kez daha ülkemizin ve milletimizin yanında yer alan duruşunuz nedeniyle sizleri tebrik ediyorum" dedi. - SİVAS

Başkan Eken: Özel bankalar faizleri düşürmeli
Başkan Eken: Özel bankalar faizleri düşürmeli
Başkan Eken: Özel bankalar faizleri düşürmeli
Başkan Eken: Özel bankalar faizleri düşürmeli
Başkan Eken: Özel bankalar faizleri düşürmeli
Başkan Eken: Özel bankalar faizleri düşürmeli

Türk Lirası, Salih Ayhan, Ticaret, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Eken: 'Özel bankalar faizleri düşürmeli' - Son Dakika


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