Üye Girişi
Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık" - Son Dakika

Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık"

06.01.2022 23:12

Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık" Kırşehir Belediyesi'nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda belediyede sözleşmesi yenilenmeyen 25 kişinin sorması üzerine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Mahkemeye verenler için de emsal kararlar var.

Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık"

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi'nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda belediyede sözleşmesi yenilenmeyen 25 kişinin sorması üzerine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Mahkemeye verenler için de emsal kararlar var. İdarenin sözleşmeyi uzatıp uzatmayacağını belirten kararlar daha öncede alınmış. Geçmiş dönemlerde de yaşanan aynı hadiselerde belediyeyi mahkeme uygun bulmuş" dedi.

Kırşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapıldı. Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda; sözleşmesi belediye tarafından 25 kişinin sözleşmesinin yenilenmemesi soruldu. Belediye Başkanı Ekicioğlu ise geçmiş dönemlerin evraklarındaki sözleşme yenilenmemesi ile karşılaştırarak; "Hepsi mahkemeye gitmemiş, bir çoğu farklı alanlarda çalışmalarını sürdürmüş. Geçmiş dönemlerde de örnekleri var. Mahkeme kararı var. Geçmiş dönemlerde mahkeme Kırşehir Belediyesini haklı bulmuş" dedi.

"Belediye 2019 yılında da sözleşme uzatmadı" diyen Ekicioğlu, "2019 yılında biz sözleşmeyi uzatmadık. Kaman, Mucur, Çiçekdağı ilçeleri de sözleşmeleri yenilemedi. Hiçbiri de mahkemeden dönmedi. 27 kişiden 5'i kendi isteği ile ayrılmış, kalan gurup is halen çalışıyor. Yerel seçimlerden hemen önce işe alınmışlar. Seçimlerde 1125 numaralı sandıkta görevli olan kişi, benim mahremimde çalışıyor. Neden çalışıyor? Dürüst ve işini yapan birisi" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ekicioğlu: Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık
Belediye Başkanı Ekicioğlu: Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık
Belediye Başkanı Ekicioğlu: Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık
Belediye Başkanı Ekicioğlu: Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık
Belediye Başkanı Ekicioğlu: Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık

YORUMLAR
500

Neşet Ertaş, Kırşehir, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belediye Başkanı Ekicioğlu: 'Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık' - Son Dakika


2022 Erkekler Kainat Güzeli seçilen Darya Kamil, yapılan eleştirilere cevap verdi: Kıskançlık yapmanın anlamı yok 2022 Erkekler Kainat Güzeli seçilen Darya Kamil, yapılan eleştirilere cevap verdi: Kıskançlık yapmanın anlamı yok         
23:19
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
22:49 Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacak
22:42 Yılbaşı gecesinde 1 kişinin başından vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili polis memuru tutuklandı
22:22 Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasında ara kararla 1 sanık tahliye edildi
22:16 Fatih'te okulda yemekten zehirlenen bir çok öğrenci hastanelere kaldırıldı
22:06 Trabzonspor esprili Edin Visca paylaşımı yaptı, Cem Yılmaz'dan anında cevap geldi
21:38 Son Dakika: Bakan Özer, "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusunu cevapladı: Protokol kapısına gelmedi
21:21 Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer, o anlar hakkında konuştu
21:14 Son dakika! THY, Kazakistan seferlerini durdurdu
20:58 5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye oldu
20:48 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den sömestr tatiliyle ilgili açıklama: Bir hafta öne almak gibi planlamamız yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 23:26:07. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement