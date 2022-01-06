Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık" - Son Dakika

Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Biz Kimsenin Ekmeği ile Oynamadık"

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi'nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda belediyede sözleşmesi yenilenmeyen 25 kişinin sorması üzerine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Mahkemeye verenler için de emsal kararlar var. İdarenin sözleşmeyi uzatıp uzatmayacağını belirten kararlar daha öncede alınmış. Geçmiş dönemlerde de yaşanan aynı hadiselerde belediyeyi mahkeme uygun bulmuş" dedi.

Kırşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapıldı. Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda; sözleşmesi belediye tarafından 25 kişinin sözleşmesinin yenilenmemesi soruldu. Belediye Başkanı Ekicioğlu ise geçmiş dönemlerin evraklarındaki sözleşme yenilenmemesi ile karşılaştırarak; "Hepsi mahkemeye gitmemiş, bir çoğu farklı alanlarda çalışmalarını sürdürmüş. Geçmiş dönemlerde de örnekleri var. Mahkeme kararı var. Geçmiş dönemlerde mahkeme Kırşehir Belediyesini haklı bulmuş" dedi.

"Belediye 2019 yılında da sözleşme uzatmadı" diyen Ekicioğlu, "2019 yılında biz sözleşmeyi uzatmadık. Kaman, Mucur, Çiçekdağı ilçeleri de sözleşmeleri yenilemedi. Hiçbiri de mahkemeden dönmedi. 27 kişiden 5'i kendi isteği ile ayrılmış, kalan gurup is halen çalışıyor. Yerel seçimlerden hemen önce işe alınmışlar. Seçimlerde 1125 numaralı sandıkta görevli olan kişi, benim mahremimde çalışıyor. Neden çalışıyor? Dürüst ve işini yapan birisi" diye konuştu.