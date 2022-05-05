Başkan Ekinci mesaiye esnaf gezisi ile başladı - Son Dakika
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Başkan Ekinci mesaiye esnaf gezisi ile başladı

05.05.2022 15:52
Başkan Ekinci mesaiye esnaf gezisi ile başladı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ramazan Bayramının ardından bugün sabah mesaiye esnaf gezisiyle başladı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ramazan Bayramının ardından bugün sabah mesaiye esnaf gezisiyle başladı. Esnafın geçmiş Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Ekinci, sorun ve talepleri dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla fırsat buldukça bir araya gelerek sohbet olan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bugün sabah Eski Urfa Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. İşyerlerini tek tek gezerek esnafa bol kazanç ve kolaylıklar dileyerek geçmiş Ramazan Bayramını kutlayan Ekinci, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Ekinci, kendisine iletilen sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat verdi.

Fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Ekinci, esnafın ve vatandaşın taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan ilk ağızdan dinleyerek, mevcut sorunları yerinde görüp çözümü de yerinde ürettiklerini söyledi.

Ekinci, Ramazan Bayramının ardından ilk mesai gününe esnaf ziyaretiyle başladıklarına dikkat çekerek, "Tüm gücümüzle ve imkanlarımızla sahadayız. Mahalleleri gezmeye, vatandaşlarla buluşmaya ve Viranşehir'i sahadan yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Başkan Ekinci mesaiye esnaf gezisi ile başladı
Başkan Ekinci mesaiye esnaf gezisi ile başladı
Başkan Ekinci mesaiye esnaf gezisi ile başladı
Başkan Ekinci mesaiye esnaf gezisi ile başladı

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Salih Ekinci, Viranşehir, Ekinci, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ekinci mesaiye esnaf gezisi ile başladı - Son Dakika


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