Başkan Elbi’den Ankara çıkarmasının ilk müjdesi geldi - Son Dakika
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Başkan Elbi’den Ankara çıkarmasının ilk müjdesi geldi

Başkan Elbi’den Ankara çıkarmasının ilk müjdesi geldi
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Karabiga Belediyesi, Türkiye’de belediye bünyesinde faaliyet gösteren ilk özel zihinsel engelli bakım merkezini büyütmek için önemli bir adım attı.

Karabiga Belediyesi, Türkiye'de belediye bünyesinde faaliyet gösteren ilk özel zihinsel engelli bakım merkezini büyütmek için önemli bir adım attı. Yeni arazi üzerine inşa edilecek bina ile kapasite 100 kişiye çıkarılacak. Proje ile ilgili ilk toplantı Ankara'da gerçekleşti.

Karabiga Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçireceği yeni Karabiga Zihinsel Engelli Bakım Merkezi Projesi için Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgeye kazandırılması planlanan yeni bakım merkezinin detaylarını paylaştı.

Görüşmede, Karabiga Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de belediyecilik alanında ilk olma özelliği taşıyan mevcut özel zihinsel engelli bakım merkezinin kapasitesinin artırılması ele alındı. Halihazırda 59 kişiye hizmet veren merkezin, inşa edilmesi planlanan yeni ve modern hizmet binasıyla 100 kişi kapasiteli hale getirilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan'a proje sunumunun ardından, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşad Sezen öncülüğünde, Toplum Temelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Resmi Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projenin teknik, idari ve uygulama süreçleri ele alınarak izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Çanakkale'de uzun yıllar zihinsel engelli bakım merkezi bulunmaması nedeniyle çok sayıda vatandaş farklı illerdeki bakım merkezlerine gitmek zorunda kalıyordu. Karabiga'da hizmet veren mevcut merkezin ise açılışından itibaren kısa sürede tam kapasiteye ulaşması, bölgedeki ihtiyacın ne denli büyük olduğunu ortaya koydu. Yeni yatırımla birlikte hem kapasite artırılacak hem de özel gereksinimli bireylere daha modern, güvenli ve nitelikli yaşam alanları sunulacak.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, projenin yalnızca Karabiga için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu proje bizim çok önemsediğimiz bir proje. Özel gereksinimli bireylerimizin yaşam kalitesini artıracak, ailelerimizin yükünü hafifletecek ve bölgemizin önemli bir sosyal hizmet ihtiyacını karşılayacak örnek bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah yeni bina ve yeni bakım merkezimizle hizmet kapasitemizi 100 kişiye çıkararak daha fazla vatandaşımıza ve ailesine umut olacağız" dedi.

Başkan Elbi, projeye verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, yeni bakım merkezinin Karabiga'ya, Biga'ya ve Çanakkale'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Elbi’den Ankara çıkarmasının ilk müjdesi geldi - Son Dakika

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