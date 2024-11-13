Başkan Ertaş, Temizlik İşleri Personeliyle Bir Araya Geldi

Politika

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Altınoluk'ta Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Başkan Ertaş, işçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ertaş, "Emekçi arkadaşlarımızla güne başladık. Mahallemizdeki çalışmaları değerlendirdik. Temizlik işçileri personellerimiz günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası. Her gün büyük bir özveriyle ve gayretle çalışarak şehrimize değer katıyorlar. Hep birlikte daha temiz ve daha yaşanabilir bir Edremit için var gücümüzle çalışmalıyız" dedi. - BALIKESİR