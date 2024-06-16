Başkan Geçit: "Bayramlar sevgi bağlarının güçlendiği özel zamanlardır"

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şehir Mezarlığında kıldığı bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramın ilk günü çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Geçit, "Bayramlar, hoşgörü ve sevgi bağlarının daha da güçlendiği özel zamanlardır" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, protokol üyeleriyle ile birlikte Kurban Bayramı namazını eda ettikten sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmadan sonra vatandaşlarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Türkiye'nin bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerinin bulunduğu Malatya Şehitliğini ziyaret edip dua etti. Şehit aileleriyle bayramlaşarak sabırlar dileyen Başkan Geçit, daha sonra 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kabirlerinin bulunduğu deprem şehitliğini de ziyaret ederek, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara da sabırlar diledi.

Kurban Bayramında görev başında olan askerler ve polislerinde bayramını tebrik ederek kutlayan Başkan Geçit, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yanı sıra Battalgazi Devlet Hastanesi de ziyaret ederek hem görev başında olan personellerin hem de tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının bayramlarını tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Tüm vatandaşların ve İslam Aleminin Kurban Bayramını kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Şehir Mezarlığında kıldığımız bayram namazının ardından hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ettik. Malatyalıların, Yeşilyurtluların ve İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ederek kutluyorum. Kurbanlarımızı keseceğiz ve bayramı hep birlikte idrak edeceğiz. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi daim kılsın ve daha nice bayramları huzurla geçirmeyi nasip eylesin. Huzurun, sevginin, sağlığın ve bereketin arttığı nice bayramlarda hep birlikte olalım. Kurban Bayramı namazımızı hemşehrilerimizle birlikte kıldıktan sonra Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımızla birlikte şehitliklerimizi ziyaret ederek ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı için şehadet şerbeti içen şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakarak dua ettik, şehit ailelerimize sabırlar diledik. Deprem şehitlik alanını da ziyaret ederek burada yakınlarını kaybeden hemşehrilerimizin acılarını paylaşmaya çalıştık, hep birlikte dua ettik. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Şehitlerimizin ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyorum. Bayramda görev başında olan askerlerimizin, polislerimizin, sağlık görevlilerimizin ve tüm çalışanlarımızın da bayramlarını kutluyorum." diye konuştu.

Ziyaretleri sırasında yakından ilgilendiği çocuklara bayram harçlıklarını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri amacıyla belediyenin çeşitli tedbirler aldığını da kaydederek, görevlendirilen ekiplerin bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi. - MALATYA