Üye Girişi
Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu - Son Dakika

Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu

01.01.2022 00:01
Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Kuruluştan Günümüze Vefa Buluşmaları' adıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen AK Parti'de görev yapmış belediye başkanları, il, ilçe ve belde teşkilat başkanlarıyla bir araya geldi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Kuruluştan Günümüze Vefa Buluşmaları' adıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen AK Parti'de görev yapmış belediye başkanları, il, ilçe ve belde teşkilat başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Partili eski başkanlara hitap eden Başkan Genç, şu ana kadar AK Parti iktidarında her alanda elde edilen kazanımların kaybedilmemesi için herkesin desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Başkan Genç, "Bu kutlu davada görev yapmış, emek vermiş ve o vazifesinden ötürü toplumu karşı, millete karşı mahcup olmamış o hizmetin gururuyla birlikte Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu kutlu yolculuk 20 yıldır devam ediyor. Bu davanın kuruluşundan bugüne kadar sıfatı, görevi ne olursa olsun bu emeği bir dava aşkıyla ortaya koyup ahirete irtihal eden bütün dava arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Siyasette 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ın şu sözü beni çok etkilemişti. Türkiye darbe süreçlerinden geçerken o söz hafızamda hep yer edinmişti. Onun '21. yüzyıl Türklerin asrı olacaktır' sözü beni çok etkilemişti. İşte 21. yüzyılda bu davada kutlu bir insanı, kendisini vatanına, dinine, diyanetine adamış bir insanı Cenab-ı Allah bize nasip etti" dedi.

Konuşmasında siyasette vefa ve fedakarlığın çok önemli olduğunu dikkati çeken AK Parti Trabzon Eski İl Başkanı Ali Rıza Akdeniz ise "Otururken şöyle düşündüm, büyüklük nedir diye. Büyüklük acaba kalabalıkları peşinden sürüklemek midir? Büyüklük acaba çok büyük işler yapmak mıdır? Büyüklük acaba çok uzun süre makamlarda kalmak mıdır? Büyüklüğün öyle olmadığını düşündüm. Büyüklüğü şöyle düşündüm. Feda edebildiklerimiz kadar büyüğüz. Bunun siyasi hayatımızda da çok önemli örnekleri vardır. Türk siyaseti hayatında genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tek büyük bir örnektir. Bu büyüklük ondan geliyor. Nedir bunun örneği sırası gelen, olması gereken makamı bırakmıştır, buyur demiştir Abdullah Bey kardeşim. Seni cumhurbaşkanı adayı gösteriyoruz. Siyasi tarihte böyle bir örnek yoktur. Cumhurbaşkanlığı sırası geldiğinde böyle 'buyur kardeşim' diyecek bir babayiğit yoktur. O nedenle dava şuuruyla vefa duygusuyla hareket ettiğinden ve bu millet de bunun karşılığını gördüğünden 21 yıldır onu iktidarda, başında tutuyor. İşte büyüklük budur. Vefa, fedakarlık yapabildiğimiz kadar büyüğüz. Bize düşen görev de ona bu hizmetlerinde yardımcı olmaktır. Benlik duygusundan uzaklaşarak, fedakarlık yaparak bunu başarabiliriz." ifade etti.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise konuşmasında AK Parti'de görev yapmış herkese teşekkür ederek, "Bu bir bayrak yarışı. Bu bayrağı siz en güzel şekilde taşıdınız. Buralara kadar getirdiniz. Bizler de bu görevi, bu bayrağı en güzel yerlere taşımak için var gücümüzle çabalıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, nasıl bir dava temsil ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Büyük bir liderimiz, dünyaya yön veren liderimiz var. Bu liderin ışığında davamızı başka yerlere nasıl taşıyacağımızın plan ve programlarını yapıyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bizleri mahcup eylemez. Sizler bizlere çok büyük bir miras bıraktınız. Trabzon teşkilatı olarak çok güçlü bir yapımız var. Bu mirasta emeği geçen siz dava büyüklerime teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar çok büyük hizmetler oldu, cefalar çekildi. Gerçekten de herkesin bu duvarın örülmesinde bir tuğlası, bir taşı var. Ahde vefa bu davada çok kıymetlidir. Sizlerin görüşlerinden istifade etmek, tecrübelerinden yararlanmak için bu vefa buluşmalarını organize ediyoruz. Ben Ahmet Başkanımıza gerçekten de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu
Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu
Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu

YORUMLAR
500

Ahmet Metin, Ortahisar, AK Parti, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu - Son Dakika


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 01:41:53. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement