Başkan Genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika
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Politika

Başkan Genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Başkan Genç Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehri ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduklarını belirterek "Cumhurbaşkanımıza gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

05.01.2025 17:36  Güncelleme: 17:37
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehri ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduklarını belirterek "Cumhurbaşkanımıza gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon 8. Olağan Kongresi için şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Genç, "İl kongremizi, partimize ve kadim şehrimize yakışır bir olgunlukla, büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdik. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı güne teşrifleri, kongremize olan katılımları ve belediyemizi ziyaret etmeleri, bizler için tarifsiz bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Şehrimize bugüne kadar yapmış oldukları hizmetler, yatırımlar ve bundan sonra hayata geçireceğimiz projelere yönelik beyan ettikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca, teşrifleriyle Trabzon'umuzu onurlandıran değerli Cumhurbaşkanımıza ve çok kıymetli bakanlarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı partimizin ana kademesine, kadın ve gençlik kollarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza ve bu güzel atmosferi bizlerle paylaşan 7'den 70'e kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehre yönelik hassasiyetinin, Trabzon halkı için her zaman bir güven kaynağı olduğunu belirterek, "Bu tür ziyaretler hem moral hem de hizmet noktasında bizlere yeni ufuklar açıyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle şehrimizin vizyon projelerini hayata geçireceğiz. Milletimize hizmet için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika

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