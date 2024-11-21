Başkan Güler'e Ordu Lisesi'nden Duygusal Sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Güler'e Ordu Lisesi'nden Duygusal Sürpriz

Başkan Güler\'e Ordu Lisesi\'nden Duygusal Sürpriz

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, katıldığı bir programda geçmişte eğitim aldığı Ordu Lisesi'nden, 1965-1966 dönemine ait okul fotoğrafı hediye edilmesiyle duygusal anlar yaşadı. Başkan Güler, bu anlamlı hediyenin kendisini hem çok duygulandırdığını hem de geçmiş hatıralarını canlandırdığını ifade etti.

21.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e katıldığı bir programda okul yönetimi tarafından hatıraların tazelendiği bir sürpriz yapıldı. Başkan Güler'e eğitim aldığı Ordu Lisesi'ndeki 1965-1966 dönemindeki arşivlerde yer alan okul fotoğrafı hediye edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi himayesinde Ordu Lisesi'nde gerçekleştirilen, Doç. Dr. Murat Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yavuz'un moderatörlüğünde Prof. Dr. Kemal Saylan'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Tarihi ve Mimari Özellikleriyle Altınordu" konulu tarih söyleşisi programına katıldı.

Her fırsatta gençlerle bir arada olmaya özen gösteren Başkan Güler'e programda Ordu Lisesi idarecileri tarafından anlamlı bir hediye takdim edildi. Okul idaresi, Ordu Lisesi'nde eğitim alan Başkan Güler'e, 1965-1966 döneminde okul arşivinde yer alan fotoğrafını hediye etti. Fotoğraf Başkan Güler'i hem duygulandırdı hem de 59 yıl önceki hatıralarını hatırlattı.

"Çok duygulandım"

Fotoğrafın hem çok duygulandırdığını hem de geçmiş güzel günlerimi hatırlattığını ifade eden Başkan Günler, yaşadığı o anları sözlerle anlattı:

"Bu güzel programın sonunda, 1965-1966 döneminde okuduğum Ordu Lisesi'nin arşivinde bulunan gençlik fotoğrafım şahsıma hediye edildi. Bu anlamlı hediye beni hem çok duygulandırdı hem de geçmiş güzel günlerimi hatırlattı. Böyle ince bir düşünce için okul yönetimine ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte, geçmişten aldığımız ilhamla, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve geliştirme yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Her bir katılımcımıza ve öğrencilerimize bu anlamlı gün için tekrar teşekkür ediyorum." - ORDU

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Politika, Eğitim, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Güler'e Ordu Lisesi'nden Duygusal Sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:58:44. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Güler'e Ordu Lisesi'nden Duygusal Sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.