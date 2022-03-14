Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

14.03.2022 12:19
Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Güneş Mahallesinde mahalle sakinleri, hemşehri dernekleri ve esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Güneş Mahallesinde mahalle sakinleri, hemşehri dernekleri ve esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Vatandaşların taziye evi, park ve spor sahası yapılması talebine Gültak, bugün Akdeniz'de bu tür tesis veya donatıları yapabilecek alan bulamadıklarını yanıtını vererek, bu sıkıntıların çözümünün kentsel dönüşümden geçtiğine dikkati çekti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak hafta sonunda Güneş Mahallesi sakinleriyle buluştu. Güneş Mahallesi Muhtarı Nezir Elçi'nin de eşlik ettiği buluşmada, kahvehanelere girerek oyun oynayan vatandaşlarla sohbet eden Gültak, ikram edilen çayları içti, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Bazı esnafın bozulan sokak ve caddeler sorununu anlatarak yenilenmesini istemesi üzerine Gültak, gerekli planlamanın yapıldığını, belediyeye ait asfalt plentinin de yakında açılmasıyla Akdeniz'de sorunlu sokak kalmayacağını belirtti.

"Taziye evi, park, spor tesisi yapabilecek alan bulamıyoruz"

Mahalle sakinlerinin taziye evi ve çocuk parkı yapılması talebi üzerine de Başkan Gültak, mahallede halihazırda taziye evi yapılabilecek alan olmadığını, ancak evi veya arsasını satmak isteyen birileri olursa projeyi hayata geçirebileceklerini söyledi. Gültak, karşılaştığı mahalleli çocukları da unutmayarak hediyeler verdi. Çocuklarla sohbet eden Gültak, eğitimin önemine dikkat çekerek, çocuklardan mutlaka okumalarını istedi.

Başkan Gültak, ziyaretinde kentsel dönüşüm projelerinin aciliyetine işaret ederek, Çay ve Barış mahallelerinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleri sayesinde Akdeniz ve Mersin'in değişeceğinin altını çizdi. Girdiği bir kahvehanede, etrafını saran mahalle sakinleri ile sohbet eden Gültak, kentsel dönüşümün önemine dikkati çekerek, "Başta Akdeniz ilçemiz olmak üzere Mersin'in en önemli kurtuluş reçetesi kentsel dönüşümdür. Vatandaşlarımızın talebine rağmen, geçmişte yapılan plansızlık nedeniyle ilçemizin bazı mahallelerinde park, taziye evi veya spor tesisi yapabilecek alan bulamıyoruz; çünkü uygun yer yok, bulamıyoruz. Bu nedenle mahallelerimizin tek kurtuluşu, sizlerin de gönlünüzün olacağı, insanlarımızın mağdur edilmeyeceği yerinde kentsel dönüşüm projeleridir. Açıkçası başka şansımız yok" dedi.

"Akdeniz'e ve vatandaşlarımıza çok zaman kaybettirildi"

Çay Mahallesinde kentsel dönüşüm projesinin tamamlandığını, Barış Mahallesinde de yeni başladığını belirten Gültak, sırada Turgut Reis Mahallesinin olacağını kaydetti. Gültak, "Geçmişte bir takım siyasi saiklerle, yok 'insanların asimile edileceği', yok 'yerlerinden edilecekleri' propagandaları ile insanlarımıza ve Akdeniz'e zaman kaybettirildi. Örneğin Çay Mahallesinde biz ne dedik? 'Öncelikle Çay Mahallesinde ikamet edenler bu evleri alabilecek, çünkü yıllardır çile çeken onlar' dedik. Kadınlar için tandır yerleri dahi hazırladık. Hani nerede asimilasyon, nerede göç? TOKİ yetkililerinin mahalle halkı ile görüşmeleri de yakın zaman içinde başlayacak" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

YORUMLAR
500
Başkan Gültak, Mahmudiye Mahallesinde vatandaşla buluştu Başkan Gültak, Mahmudiye Mahallesinde vatandaşla buluştu Başkan Gültak, 'borç arttı' iddialarına belgelerle yanıt verdi Başkan Gültak, 'borç arttı' iddialarına belgelerle yanıt verdi

geri dönüşüm, Akdeniz, Mersin, Güneş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:56 19 yaşındaki hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:26:25. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement