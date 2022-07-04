Başkan Gültak'tan 'yalan haber' tepkisi - Son Dakika
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Başkan Gültak'tan 'yalan haber' tepkisi

04.07.2022 13:09
Başkan Gültak'tan 'yalan haber' tepkisi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göndere asılı Türk bayrağının, belediyeye ait bir afişin asılması için yarıya indirildiği yönündeki iddiaya sert sözlerle tepki göstererek, "Herkes haddini ve hududunu bilmelidir.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göndere asılı Türk bayrağının, belediyeye ait bir afişin asılması için yarıya indirildiği yönündeki iddiaya sert sözlerle tepki göstererek, "Herkes haddini ve hududunu bilmelidir. Bu çirkin yalanı ve iftirayı ortaya atan ve hangi kurum çalışanı olduğunu bildiğimiz kişiyi esefle kınıyorum" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumunda açıklama yapan Gültak, hafta sonunda Huzurkent Mahallesi meydanındaki gönderde dalgalanan bayrağın, kim olduğunu bildikleri bir kurumun çalışanı tarafından, yıpranması nedeniyle değiştirilmek üzere indirilmek istendiğini belirterek şöyle konuştu; "Bayrağın bağlı olduğu gönder ipinin sıkışması üzerine bayrak yarıda kalmış ve o halde bırakılmıştır. Durum bu iken, kim olduğunu bildiğimiz kurumun o çalışanı, yarıya inen bayrağın fotoğraflarını çekerek art niyetle bazı internet haber sitelerine servis etmiş, yayınlanan bazı haberlerde de bir afişi asmak için gönderdeki bayrağı yarıya indirdiğimiz iddia edilmiştir. Bu çok çirkin bir iddia, büyük bir yalan ve iftiradır."

"Hiç kimse beni milli değerlerimizle sınamasın"

Tepkisini, "Bu çirkin iddiayı ve yalanı ortaya atan ve hangi kurum çalışanı olduğunu bildiğimiz kişiyi esefle kınıyor, Allah'a havale ediyorum" sözleriyle sürdüren Başkan Gültak; "Hiç kimse Mustafa Gültak'ı, en büyük milli değerlerimizden biri olan bayrağımız ile sınamasın. Herkes haddini hududunu bilmelidir. Mustafa Gültak'ın kim olduğu, başta bayrağımız olmak üzere milli değerlerimize ne kadar bağlı olduğu, sahip çıktığı ve koruduğu herkesçe bilinir" ifadelerini kullandı.

Türk bayrağının yarıya indirilebileceği haller

Başkan Gültak, bayrağın yarıya çekilmesi ile ilgili olarak, Türk Bayrağı Kanunu Madde 4'ü hatırlatarak, "Türk bayrağı, yas alameti olarak 10 Kasım'da yarıya çekilir. Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Cumhurbaşkanlığınca ilan edilir. Devlet adına büyük hizmetler yapmış bir insanın vefatı üzerine, devlet tarafından ülke genelinde gerçekleşecek 'yas tutma' kararının alınmasıyla bayrak yarıya indirilebilir. Ciddi bir doğal afet, savaş veya terör saldırısı nedeniyle yitirdiğimiz canlarımız için ulusal yas kararı alınabilir. Bu gibi nedenlerden dolayı bayrakların yarıya indirilmesi, gerek ülkemizde gerekse de diğer ülkelerde görülen kararlar arasında yer alır" diye konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Akdeniz, Politika, Son Dakika

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