Menteşe Belediye Başkanı İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Politika

Menteşe Belediye Başkanı İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılını Kutladı

Menteşe Belediye Başkanı İstiklal Marşı\'nın Kabulünün 103. Yılını Kutladı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İstiklal Marşı'nın Kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gümüş, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin üzerinden 103 yıl geçtiğini belirterek, ulusumuzun bağımsızlık için verdiği mücadeleyi vurguladı ve gençlere vatan sevgisini aşılamak için çalışacaklarını ifade etti.

11.03.2024 11:06  Güncelleme: 11:10
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Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İstiklal Marşı'nın Kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gümüş mesajında Kurtuluş Savaşı'nın bir milletin bağımsızlık için verdiği mücadelenin en büyük örneği olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "İstiklal Marşı'mızın kabul edilmesinin üzerinden 103 yıl geçti. Ulusumuzun bağımsızlığı için canlarını feda eden kahramanlarımızın verdikleri mücadeleyi hala hissedebiliyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız. Üzerimize düşen en büyük görev geleceğimiz olan gençlere vatan sevgisini, milli mücadele, birlik ve beraberlik duygusunu aşılamak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın Kabulünün 103. Yılını kutluyor, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Menteşe Belediye Başkanı İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılını Kutladı - Son Dakika

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