Başkan Günel; "Millet İttifaki Kuşadası'nda omuz omuza çalışıyor" - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nin Mart ayı olağan meclis toplantısı öncesi Millet İttifakı'nın grup toplantısına bu kez İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı ev sahipliği yaptı. Toplantıda, Belediye Başkanı Ömer Günel, Millet İttifakı'nın Kuşadası'nda omuz omuza çalıştığını belirtti.

Millet İttifakı'nın Kuşadası'ndaki bileşenleri, Kuşadası Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı öncesi İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı'nda buluştu. İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı ve İYİ Partili Meclis Üyesi Hayati Atlı'nın başkanlığında gerçekleşen grup toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve CHP ile İYİ Partili Meclis üyeleri katıldı. Toplantıdan önce CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı, 6 partinin genel başkanı tarafından imzalanan 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metninin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de "Millet ittifakı Kuşadası'nda omuz omuza çalışıyor" dedi.

Kuşadası'nda Millet İttifakı'nın büyük bir uyum içerisinde olduğunu belirten İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı, "Millet İttifakı olarak yola çıktığımız günden bugüne kadar, hedefe yönelik yaptığımız çalışmalarla milletimizin gönlünde taht kurduk. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, büyük bir siyasi nezaket göstererek grup toplantısının İYİ Parti ev sahipliğinde yapılmasını sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kuşadası'nda CHP ve İYİ Parti arasındaki uyumu bozmaya kimsenin gücü yetmez" diye konuştu.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise "Millet İttifakı olarak Kuşadası'nda birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas alıyoruz. Millet İttifakı'nın uyumu Kuşadası'nı güçlü kılıyor. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile Kuşadası Belediyemiz yaptığı çalışmalar ve hizmetler ile kentimizin geleceğini inşa ediyor. Millet İttifakı olarak adım adım iktidara yürüyoruz. Bizlere olan inanç ve güven büyüyor. Millet İttifakı iktidarında ülkemiz demokrasi, adalet ve refah yönünden aydınlık yarınlara kavuşacak" dedi. - AYDIN