AK Parti İl Başkanı: 31 Mart Seçimi Yeni Bir Başlangıç Olacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Başkanı: 31 Mart Seçimi Yeni Bir Başlangıç Olacak

AK Parti İl Başkanı: 31 Mart Seçimi Yeni Bir Başlangıç Olacak

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '31 Mart seçimleri benim için bir final' konuşması üzerine açıklama yaptı. Başkan Güngör, 'Bu son değil yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye Yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlerle de başarılara imza atarak yoluna devam edecektir' dedi.

09.03.2024 12:24  Güncelleme: 12:30
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Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '31 Mart seçimleri benim için bir final' konuşması üzerine açıklama yaptı. Başkan Güngör, 'Bu son değil yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye Yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlerle de başarılara imza atarak yoluna devam edecektir" dedi

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 7. Gençlik Buluşması'nda yaptığı 'Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası. ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak. Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler, AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak. Onun için tabii çok güçlü bir gençliğe sahip olan davamız, inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum. Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım.' konuşmasıyla ilgili, açıklama yaptı. İl Başkanı Güngör, "31 Mart seçimi son değil yeni bir başlangıç olacaktır" dedi.

Desteğimiz tam

Türkiye'ye çağ atlatan, seçim kazanma rekorları kıran Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman olduğu gibi desteklerinin tam olduğunu söyleyen İl Başkanı Güngör, "Türkiye yüzyılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlerle de başarılara imza atarak yoluna devam edecektir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la, durmak yok yola devam. Ülkemiz için, Denizli'miz için Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde yapacak daha çok işimiz, kazanacak daha çok seçimimiz olacak. 27 Mart 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı günden bugüne gönlümüzde taht kuran Belediyeciliğin Büyük Ustası Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 31 Mart 2024 tarihinde bir zafere daha imza atmış bir lider olarak tarihin altın sayfalarında yerini alacak ve aziz milletimizle birlikte yoluna devam edeceğine inancımız tamdır. Durmak yorulmak yok yola devam. Allah'ım kendisine uzun, sağlıklı ömür versin. Başımızdan onu eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız görevi boyunca tüm talimatları aziz milletimizden almıştır. Milletimiz haricinde hiç bir gücü tanımamıştır. O yüzden Milletin Adamı olmuştur. Milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Denizli olarak tüm teşkilatlarımızla gece gündüz demeden davamıza sahip çıkıyor, bıkmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. 31 Martta Cumhur ittifakımız büyük bir zafere daha imza atacaktır. Milletimize inanıyoruz güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı çok seviyoruz. Partimize, söylemlerimize ve hedeflerimize sahip çıktık, bundan sonrada sahip çıkmaya devam edeceğiz. Denizli'mizde ve Türkiye'mizde seçimin galibi aziz milletimiz olacaktır. Yani AK Parti olacaktır. Cumhur ittifakı olacaktır. Halkımız çoktan kararını verdi" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı: 31 Mart Seçimi Yeni Bir Başlangıç Olacak - Son Dakika

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