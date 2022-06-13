Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi - Son Dakika
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Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi

13.06.2022 18:29
Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinin kırsal Cumalı Mahallesi'nde sıva üzerine kiremit parçaları yapıştırılan ve duvarları beyaza boyanan 2 asırlık cami restorasyonuyla ilgili tepkiler üzerine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, caminin özgün dokusuna uygun restore edildiğini söyledi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinin kırsal Cumalı Mahallesi'nde sıva üzerine kiremit parçaları yapıştırılan ve duvarları beyaza boyanan 2 asırlık cami restorasyonuyla ilgili tepkiler üzerine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, caminin özgün dokusuna uygun restore edildiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, 10 Haziran'da Twitter hesabından, yaklaşık 2 asırlık geçmişe sahip Çeşmeköy Camisi'nin eski ve yeni fotoğraflarıyla birlikte "Datça- Cumalı Mahallesi tarihi Çeşmeköy Camii restorasyon çalışması tamamlandı. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarıyoruz" paylaşımında bulundu. Çalışmalarda sıva üzerine kiremit parçalarının yapıştırıldığı ve beyaza boyandığı görülen caminin restorasyonu tepkilere neden oldu.

Türkiye'de gündem konusu olan restorasyonla ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün açıklama yaptı. Gürün, caminin üstündeki sıvaların döküldüğünü belirterek, "Bazı yerlerinde sıvalar hala var. Biz sıvayı buna göre yaptık. Kiremit basmalı sıva şekli bu. Datça'daki bazı mahallerde halen var. Restorasyon projesi de buna göre yapıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu bunun restorasyon projesini kabul etti. Biz de restorasyonu yaptık" dedi.

Restorasyonun ardından tekrar kurula gösterdiklerinde 'usule ve kurallara uygun olduğunun' belirtildiğine dikkati çeken Başkan Gürün, "Yapılan işlem badana değil, sıva. Sıvanın üzerine de kiremit basma ilave edildi. Orada badana yok. Biz orijinaline tamamen uygun yaptık. Restorasyonu yapan arkadaşlar çok titiz çalıştı. Muğla'da birçok restorasyon yaptık. Hiçbir problem olmadı. Yapılan restorasyon tamamen özgün dokuya uygundur. Hiçbir şekilde katliam yoktur" diye konuştu.


Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi
Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi
Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi
Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi
Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi
YORUMLAR
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Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı Datça'daki 2 asırlık tarihi caminin restorasyonuna tepki Datça'daki 2 asırlık tarihi caminin restorasyonuna tepki
Kaynak: DHA

Osman Gürün, Muğla, Cami, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi - Son Dakika

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