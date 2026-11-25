Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren kutsal bir görev olduğunu belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

İlk emri "Oku" olan bir dinin ve ilmi yücelten köklü bir medeniyetin mensupları olduklarını ifade eden Başkan Hallaç, Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Yaratan Rabbinin adıyla oku", "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ve "Rabbim! İlmimi artır" ayetlerinin ilmin, öğrenmenin ve bilgi sahibi olmanın önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Hz. Ali'ye atfedilen "Bana bir harf öğretenin kölesi olurum" sözünü hatırlatan Hallaç, öğretmenlere duyulan saygı ve minnetin yalnızca özel günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Öğretmenlerin bilgili, ahlaklı ve erdemli nesillerin yetişmesinde büyük sorumluluk üstlendiğini belirten Hallaç, bir ülkenin en büyük zenginliğinin yetiştirdiği insan kaynağı olduğunu ifade etti.

Bir öğretmenin yalnızca öğrencilerine bilgi aktarmadığını, aynı zamanda toplumun geleceğine yön verdiğini kaydeden Hallaç, "Bir mühendis şehirleri, bir doktor hayatları, bir öğretmen ise bütün bir toplumu inşa eder. Öğretmenlerimize gösterdiğimiz saygı, aslında kendi geleceğimize gösterdiğimiz saygıdır" ifadelerini kullandı.

Kahta Belediyesi olarak eğitime ve gençlerin gelişimine önem verdiklerini aktaran Hallaç, şehirlerin fiziki yatırımlar kadar ilim, kültür, eğitim ve ahlakla da geleceğe hazırlanması gerektiğini belirtti.

Başkan Hallaç, mesajının sonunda başta kendi öğretmenleri olmak üzere ülkenin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, emekli öğretmenlere sağlık ve huzur diledi. Hallaç, hayatını kaybeden ve görevleri başında şehit olan öğretmenleri ise rahmet, minnet ve saygıyla andı.