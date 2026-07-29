Başkan Kahveci, siyasi hayatına Yeni Parti’de devam edeceğini açıkladı - Son Dakika
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Başkan Kahveci, siyasi hayatına Yeni Parti’de devam edeceğini açıkladı

Başkan Kahveci, siyasi hayatına Yeni Parti’de devam edeceğini açıkladı
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, siyasi hayatına Yeni Parti saflarında devam etme kararı aldığını bildirerek, bu kararın yalnızca siyasi bir tercih değil, ülkenin geleceğine yönelik sorumluluk anlayışının bir sonucu olduğunu belirtti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, siyasi hayatına Yeni Parti saflarında devam etme kararı aldığını bildirerek, bu kararın yalnızca siyasi bir tercih değil, ülkenin geleceğine yönelik sorumluluk anlayışının bir sonucu olduğunu belirtti.

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, Kütahya Belediye Başkanlığı görevini üstlendiği ilk günden bu yana makamı büyük bir onur ve hizmet aşkıyla taşıdığını ifade etti. Şehre hizmet etme heyecanının vatandaşlardan aldığı destekle her geçen gün arttığını vurgulayan Kahveci, yerel yönetimlerde edindikleri tecrübeyi ve Kütahya'da ortaya koydukları vizyonu ülke genelinde daha geniş bir perspektife taşımak istediklerini kaydetti. Bu doğrultuda yeni bir karar aldığını belirten Kahveci, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ortak akıl ve uzlaşı kültürünü inşa etmek, yerelden ulusala uzanan bir kalkınma hamlesine doğrudan katkı sunmak gayesiyle siyasi hayatıma 'Yeni Parti' saflarında devam etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın yalnızca siyasi bir tercih olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, açıklamasında, "Bu adım, memleketimize olan derin sevdamızın ve geleceğimize duyduğumuz sarsılmaz sorumluluk bilincimizin bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

Kütahya'ya hizmet anlayışında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Kahveci, görevini aynı kararlılıkla sürdüreceğini ifade ederek, hiçbir vatandaşı ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan, adil ve kapsayıcı belediyecilik anlayışıyla şehre hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Kahveci, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kütahya'nın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, kendisine destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Eyüp Kahveci, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kahveci, siyasi hayatına Yeni Parti’de devam edeceğini açıkladı - Son Dakika

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