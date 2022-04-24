Başkan Kandaşoğlu'ndan başarılı ekibine teşekkür plaketi - Son Dakika
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Başkan Kandaşoğlu'ndan başarılı ekibine teşekkür plaketi

24.04.2022 11:51
Başkan Kandaşoğlu'ndan başarılı ekibine teşekkür plaketi

Van Ticaret ve Sanayi Odası İş İnsanları Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü binasının kısa sürede tamamlanmasında üstün başarı gösteren personeline teşekkür plaketi sundu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası İş İnsanları Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü binasının kısa sürede tamamlanmasında üstün başarı gösteren personeline teşekkür plaketi sundu.

The Conforium Hotel Van'da düzenlenen plaket takdim töreninde konuşan VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, en mutlu gecelerinden birini yaşadığını ifade ederek, "Van depreminde İl Emniyet Müdürlüğüne ait binamız zarar görmüş ve emniyet mensuplarımız farklı ilçelere dağılmıştı. Bu da sıkıntılara neden oluyordu. Bu çerçevede yeni yapılacak olan ve yaklaşık 70 bin metre kapalı alana sahip emniyet binamızı 1,5 yılda tamamlayacağımızın sözünü verdik. Açılışını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapacağımı dedik. 4 yılda bitirilecek işi biz 1,5 yılda bitireceğimizi söyledik. Herkes bizimle dalga geçti. Bu fiyat pahalılığında, bu pandemide yapacağımıza inanmadılar. Ama bizler gece gündüz demeden, pandemi pahalılık demeden, kar kış demeden çalıştık ve işimizi vadettiğimiz zamanda teslim etik. Tabi ben o zaman ekibime işimizi zamanında teslim etmemiz durumunda onları yurt dışına geziye götüreceğimin sözünü vermiştim. Fakat işler ters gitti ve iki firmamız da zarar etti. Bende onları yurt dışına götüremediğim için bugün burada emeklerinden, gayretlerinden ötürü hepsine teşekkür plaketini takdim ediyorum. Onlarla gurur duyuyor, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Plaket takdim töreni ile devam eden program, iftar yemeği ile sona erdi. - VAN

Başkan Kandaşoğlu'ndan başarılı ekibine teşekkür plaketi
Başkan Kandaşoğlu'ndan başarılı ekibine teşekkür plaketi
Başkan Kandaşoğlu'ndan başarılı ekibine teşekkür plaketi
Başkan Kandaşoğlu'ndan başarılı ekibine teşekkür plaketi
Başkan Kandaşoğlu'ndan başarılı ekibine teşekkür plaketi

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Zahir Kandaşoğlu, Ticaret, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kandaşoğlu'ndan başarılı ekibine teşekkür plaketi - Son Dakika


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