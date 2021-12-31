Başkan Kazgan'dan 2022 değerlendirmesi - Son Dakika

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, 2022'de de halkımıza hizmetine sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Kazgan 2021 yılında da önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, 2022 de aynı tempoda çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Kazgan, "Akçadağımız için önemli projeleri hayata geçirdiğimiz 2021 yılının ardından, yeni yılda da hizmetlerimize devam edeceğiz. Yeni yılda halkımızın hizmetine sunmaya çalışacağımız projelerimizin heyecanını şimdiden yaşıyoruz. 2022 yılında da bundan önceki dönemlerimizde olduğu gibi hemşehrilerimiz için çalışmaya, üretmeye ve Akçadağımızı birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz. İlçemizi daha güzel ve daha modern hale getirmek için tüm personelimizle çalışmaya bu yılda devam etmenin arzusu içerisindeyiz. Bu vesileyle 2022 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için umut, huzur, dostluk ve barış getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlar, tüm hemşehrilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu. - MALATYA