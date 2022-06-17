Başkan Keskin köyleri gezdi vatandaşları dinledi

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce il Başkanı Mustafa Keskin, "Cumhurbaşkanı'mızın bize talimat verdiği gibi bu yaz bütün teşkilatlarımız 81 ilde sahada olacak. Biz bunu Düzce Teşkilatı olarak zaten yapıyoruz, halkımızın içindeyiz" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ile beraberindeki heyet ilçe ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Keskin bu hafta Gümüşova'nın 7 köyünü gezerek köy muhtarları, köy temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Keskin sahada olmaya devam edeceklerini belirterek "İktidarımızın ilk döneminde Düzce kalkınmada öncelikli iller arasına alındı. Bu Düzce için çok önemli bir gelişmeydi. Şu anda 3 tane organize sanayisi var 2 tane de kurulma aşamasında. Bunlardan biride Gümüşova ilçemizde. Gümüşova organize sanayi bölgemiz iş imkanı sağlaması için gerçekten çok önemli. İktidarımızın ilk yıllarından başlayan hikaye bugüne geldiğimizde binlerce kişinin çalıştığı, binlerce aileye ekmek verildiği ve burada da insanların ekmek kapısı, kazanç kapısı olduğu bir organize sanayi bölgesi oldu. Gençlerimize iş kapısı oldu. Organize sanayinin gelmesiyle, iş imkanının artmasıyla Gümüşova ilçemizde hem yapılaşma hem ticari hem de ekonomik olarak girdisi yükseldi. Köyleri gezmeye devam ediyoruz, insanlarımızla sohbet ediyoruz, onların dertleriyle dertlenmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın bize talimat verdiği gibi bu yaz bütün teşkilatlarımız 81 ilde sahada olacak. Biz bunu Düzce Teşkilatı olarak zaten yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"AK Parti gönül hareketidir"

Keskin, AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunu belirterek "Bizi sahada görüp de kendilerine acaba bu insanlar nasıl sahada geziyor diye düşünenler vardır. Onlara da bir cevap olsun. AK Parti bir gönül hareketidir. Biz bu ülkede ne cenderelerden geçtik ne badirelerden geçtik. Hepsini bu milletimizin sayesinde atlattık. Bütün badireleri, bu millete kurulan tuzakları biz bu milletle aştık. Cumhurbaşkanı'mızın arkasında AK Partimizin arkasında sadece bu millet var. Onun için aklı ermeyenler, buna bir fikir yürütemeyenler hayret ediyorlar. Gayet de güzel dolaşıyoruz, gayet de güzel anlaşıyoruz. Çünkü biz bu yalan söylemiyoruz. Ağzımızdan çıkan sözler kulağımızda duruyor ve burada insanlarımızla yaptıklarımızla yapamadıklarımızla bir gönül coğrafyasında insanlarla beraber bir çayı yudumlamanın zevkini alıyoruz" dedi. - DÜZCE