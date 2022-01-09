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Başkan Kılca: "Gazeteci kamu vicdanının sesidir" - Son Dakika

Başkan Kılca: "Gazeteci kamu vicdanının sesidir"

09.01.2022 11:05
Başkan Kılca: "Gazeteci kamu vicdanının sesidir"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri tebrik etti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri tebrik etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi, bilgilerin geniş kitlelere ulaştırabilmesi ve toplumun haberdar edilmesi bakımından basının büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Farklı görüş ve düşünceleri şeffaf bir şekilde ortaya koyan tarafsız bir basının, toplumun bilinçlenmesinde dolayısıyla da huzur ve güven ortamının güçlenmesinde büyük payı vardır. Eleştiri yapma, sorgulama ve doğruya ulaşma amacıyla hareket eden ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunan basın, her koşulda sahip olduğu dinamizmle ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran önemli mesleklerin başındadır. Geçmişten bugüne düşünce özgürlüğünün yanı sıra demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan gazeteciler; ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaktadır. Bu yönüyle basın, demokrasi ve güçlü devlet olmanın önemli bir unsuru ve yansımasıdır. Gazeteci, toplumun haber alma hakkının kullanılmasını sağlarken önemli ve etkin bir denetim organıdır. Halkımızın gözü, kulağı, sesi ve soluğu konumunda olan basınımız bu bağlamda çok önemli görevler yapıyor. Bu duygu ve düşüncelerle; kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyor, bütün basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. - KONYA

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Gazeteciler Günü, Hasan Kılca, Karatay, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılca: 'Gazeteci kamu vicdanının sesidir' - Son Dakika


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