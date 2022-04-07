Başkan Kılca: "İlçemizde eğitim kalitesinin artması için gayretimiz sürüyor" - Son Dakika
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Başkan Kılca: "İlçemizde eğitim kalitesinin artması için gayretimiz sürüyor"

07.04.2022 11:21
Başkan Kılca: "İlçemizde eğitim kalitesinin artması için gayretimiz sürüyor"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitim yatırımları ve projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "İlçemizdeki eğitim kalitesine katkı sunmak ve çıtayı daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitim yatırımları ve projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "İlçemizdeki eğitim kalitesine katkı sunmak ve çıtayı daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, okulları ziyaret etmeye yeniden başladı. Söz konusu ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca, okul yönetimleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek ilçedeki eğitim projeleri, yatırımları ile okulların taleplerini ele aldı. Ziyaretlerde Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ve Osman Ciğer, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ile Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam, Hasan Kılca'ya ziyaretlerde eşlik etti. Söz konusu program çerçevesinde Karatay Karaaslan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, Karaaslan Atatürk Ortaokulu, Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu, Bozkırlılar Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yusuf Gül İlkokulu, Ayşe Hüseyin Özkan İlkokulu, Ayşe Hüseyin Özkan İmam Hatip Ortaokulu ve Ayşe Hüseyin Özkan Ortaokulu ziyaret edildi.

"3 yılda eğitim kalitesi için Karatay'a 156 milyon TL'lik katkı sağladık"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitime çok özel bir önem verdiklerini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren okul ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Karatay Belediyesi olarak eğitimle ilgili üzerimize ne düşüyorsa fazlasını yerine getirmek için gayret ediyoruz. Bu çerçevede de son 3 yılda 101 yeni derslikten oluşan 6 eğitim tesisini ilçemize kazandırarak söz konusu tesislerimizi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Yeni okullar, destekler, proje ve atölye çalışmaları gibi faaliyetlerimizle Karatay'ımızın eğitim kalitesine toplamda 156 milyon liralık katkıda bulunmuş olduk. Okul ihtiyacı olan diğer mahallerimiz ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Okullarımızın fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra her türlü malzeme ve ekipman ihtiyacını da karşılıyoruz. Okullarımızda spor turnuvaları, kamplar ve Karatay Yaz Spor Okulları gibi çocuklarımızın sosyalleşmesine yönelik çalışmalar da yapıyoruz. İlçemizdeki bütün okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplıkları kurduk. Kaynak kitap desteğimiz var. Yine kaydını oluşturan tüm ortaokul ve lise öğrencilerine TÜBİTAK Bilim Çocuk ile Bilim ve Teknik dergilerini ücretsiz bir şekilde ulaştırıyoruz. Dolayısıyla belediye olarak eğitimin, eğitimcinin ve öğrenci kardeşlerimizin her daim yanındayız. Bu anlayışla da hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da, öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. - KONYA

Başkan Kılca: İlçemizde eğitim kalitesinin artması için gayretimiz sürüyor
Başkan Kılca: İlçemizde eğitim kalitesinin artması için gayretimiz sürüyor
Başkan Kılca: İlçemizde eğitim kalitesinin artması için gayretimiz sürüyor

YORUMLAR
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Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılca: 'İlçemizde eğitim kalitesinin artması için gayretimiz sürüyor' - Son Dakika


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